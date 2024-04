Πράσινο φώς άναψε ο ηγέτης του Ντουμπάι Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ αλ-Μακτούμ για τον νέο τερματικό επιβατικό σταθμό στο διεθνές αεροδρόμιο Al Maktoum αξίας 34,85 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως δήλωσε την Κυριακή σε ανάρτηση στο X.

Το διεθνές αεροδρόμιο Al Maktoum θα είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο με χωρητικότητα έως και 260 εκατομμύρια επιβάτες και πέντε φορές το μέγεθος του διεθνούς αεροδρομίου του Ντουμπάι, πρόσθεσε, λέγοντας ότι όλες οι λειτουργίες στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι θα μεταφερθούν στο Al Maktoum στα επόμενα χρόνια.

Today, we approved the designs for the new passenger terminals at Al Maktoum International Airport, and commencing construction of the building at a cost of AED 128 billion as part of Dubai Aviation Corporation’s strategy.

