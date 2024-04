Σεισμική δόνηση σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (27/4) στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο Εγκέλαδος «χτύπησε» στις 18:30.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 4 χιλιόμετρα δυτικά των Αρφαρών Μεσσηνίας, ενώ το εστιακό βάθος του υπολογίστηκε στα 6,3 χιλιόμετρα.

Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο (EMSC) δίνει τον σεισμό στα 3 Ρίχτερ, με επίκεντρο τα 16 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Καλαμάτας.

