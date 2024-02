Σε αυτοκτονία αποδίδεται ο θάνατος της συζύγου του υποψήφιου για Όσκαρ παραγωγού του Χόλιγουντ Bradley Thomas.

Η Isabelle Thomas, η οποία ήταν παντρεμένη με τον παραγωγό του Killers of the Flower Moon, έπεσε από το ξενοδοχείο Angeleno στο Λος Άντζελες το βράδυ της Δευτέρας.

Η 39χρονη μητέρα βρέθηκε στον χώρο της πισίνας του ξενοδοχείου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. O ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι επρόκειτο για αυτοκτονία.

Η Isabelle και ο Bradley παντρεύτηκαν το 2018 και απέκτησαν δίδυμα. H Isabelle Thomas ήταν και μητριά των δύο μεγαλύτερων παιδιών του Bradley.

Το ζευγάρι είχε φωτογραφηθεί τελευταία φορά στις 13 Ιανουαρίου στο Bafta Tea Party στο Μπέβερλι Χιλς.

Η Isabelle εθεάθη χαμογελαστή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης με τον Bradley.

H Isabelle είχε φοιτήσει στο ιδιωτικό σχολείο King Edward School και στο Prior Park College στο Bath. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης με πτυχίο νευροεπιστήμης.

Αφού τελείωσε τις σπουδές απευθύνθηκε στον ΟΗΕ και την Παγκόσμια Τράπεζα, ενώ διορίστηκε από τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας Ντέιβιντ Κάμερον ως σύμβουλος τεχνολογίας.

Η Isabelle ήταν επίσης γνωστή για την αγάπη της για τη νυχτερινή ζωή. Σε παλιές της αναρτήσεις στα social media εμφανιζόταν να κάνει την DJ και να απολαμβάνει εκδηλώσεις στο Λονδίνο.

Ραγίζει καρδιές το αντίο της Jameela Jamil

Η νεαρή socialite έκανε πολλούς διάσημους φίλους κατά τη διάρκεια της καριέρας της ως DJ. Ανάμεσά τους η Amy Winehouse, o James Blake και η Jameela Jamil.

Σε ανάρτησή της η Jameela Jamil εξέφρασε τη λύπη της για την τραγική απώλεια.

«Η καρδιά μου είναι εντελώς και ολοκληρωτικά ραγισμένη και δεν νομίζω ότι θα συνέλθω ποτέ. Έχασα την ευκαιρία να της πω ότι την αγαπώ. Και να την αγκαλιάσω για τελευταία φορά».

Η τραγική είδηση έρχεται μετά την υποψηφιότητα του Bradley Thomas για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Είναι ένας από τους παραγωγούς πίσω από μια σειρά επιτυχημένων ταινιών, συμπεριλαμβανομένων των There’s Something About Mary και Dumb and Dumber.