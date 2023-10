Μπήκε στη Γάζα το Ισραήλ, μετά το τελεσίγραφο που έληξε στις 8 το απόγευμα και ανάγκασε χιλιάδες Παλαιστίνιους να φύγουν όπως-όπως από τα σπίτια τους. Όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, δυνάμεις εισέβαλαν χθες βράδυ (Παρασκευή) στο έδαφος της Λωρίδας της Γάζας σε «τοπικές επιδρομές» προκειμένου να εκκαθαρίσουν την περιοχή από πιθανούς τρομοκράτες και να εντοπίσουν αγνοούμενους Ισραηλινούς.

Ισραηλινές χερσαίες επιδρομές αναφέρθηκαν στη βόρεια Γάζα και τη Δυτική Όχθη νωρίς το Σάββατο.

Οι αναγκαστικές εκκενώσεις δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων στη βόρεια Γάζα, χαρακτηρίζεται από παρατηρητές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως «έγκλημα πολέμου«.

Η Γάζα μετατρέπεται σε κολαστήριο. Στο Ισραήλ επικρατεί γενικός συναγερμός.

«Είναι μόνο η αρχή» απείλησε ο Νετανιάχου, «Θα πεθάνουμε πολεμώντας» απάντησε η Χαμάς.

Ο θάνατος εικονολήπτη του Reuters Ισάμ Αμπντάλα στον νότιο Λίβανο, όπου κάλυπτε τις εξελίξεις, πιστοποιεί τον τεράστιο κίνδυνο ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς να «εξαπλωθεί» στο λιβανέζικο έδαφος, προειδοποίησε χθες Παρασκευή ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Στους 1.900 οι νεκροί στη Γάζα, ενώ άλλοι 7.696 είναι τραυματίες. Πάνω από 1.300 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ μετά τις επιθέσεις της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) λέει ότι έχει επιβεβαιώσει πως περισσότεροι από 120 άμαχοι κρατούνται αιχμάλωτοι στη Γάζα από τη Χαμάς.

Δυνάμεις του ισραηλινού στρατού βρήκαν πτώματα αγνοούμενων πολιτών της χώρας κατά τη διάρκεια της προώθησής τους στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα στην ψηφιακή έκδοση της Jerusalem Post.

Η εφημερίδα ανέφερε πως τα πτώματα βρέθηκαν χθες τη νύχτα, καθώς η 7η ταξιαρχία προέλαυνε προς τα σύνορα.

Ο αριθμός των πτωμάτων δεν διευκρινίζεται. Η ταξιαρχία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, περικύκλωσε περιοχή, βρήκε τα πτώματα και τα μετέφερε στην ισραηλινή επικράτεια.

Ο επικεφαλής Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Ζοζέπ Μπορέλ, στο Πεκίνο: «Συζητήσαμε με την Κίνα ότι η λύση των δύο κρατών είναι η μοναδική που μπορεί να εφαρμοστεί».

Ο Ειδικός Απεσταλμένος του Πεκίνου για τη Μέση Ανατολή, Zhai Jun, συναντήθηκε χθες Παρασκευή με εκπροσώπους του Αραβικού Συνδέσμου στην Κίνα για μια έκτακτη συνεδρίαση με θέμα την κρίση στο Ισραήλ και τη Γάζα, σύμφωνα με ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα Σάββατο.

Ο Zhai Jun ανέφερε κατά τη συνάντηση ότι η κυβέρνησή του υποστηρίζει τον ισχυρό Αραβικό Σύνδεσμο των 22 μελών προκειμένου να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο «παλαιστινιακό ζήτημα» και πως θα συνεχίσει να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό λαό.

«Η διεθνής κοινότητα θα πρέπει σοβαρά να ενισχύσει τις προσπάθειές της για επείγουσα επιστροφή στη σωστή βάση της λύσης των δύο κρατών προκειμένου να επιτευχθεί η ειρηνική συνύπαρξη της Παλαιστίνης και του Ισραήλ», είπε ο κινέζος διπλωμάτης, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τη νύχτα σήμερα Σάββατο ότι έπληξε στόχο της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο ως απάντηση στη «διείσδυση άγνωστων εναέριων αντικειμένων στο Ισραήλ» και πυρών εναντίον ισραηλινού drone.

Ο στρατός αναχαίτισε τ’ αντικείμενα και τα πυρά κατά του μη επανδρωμένου αεροσκάφους του, αναφέρει η ανακοίνωση, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στη Γάζα πιστεύεται ότι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και μετακινήθηκαν νότια, μετά την προειδοποίηση εκκένωσης από το Ισραήλ, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων OCHA του ΟΗΕ.

Πριν την προειδοποίηση, περισσότεροι από 400.000 Παλαιστίνιοι είχαν ήδη εκτοπιστεί εσωτερικά, αναφέρουν τα Ηνωμένα Εθνη.

Ο ισραηλινός στρατός απαίτησε περίπου 1,1 εκατομμύριο άνθρωποι στη βόρεια Γάζα ν’ απομακρυνθούν προς τα νότια προτού εξαπολύσει χερσαία εισβολή.

Η Χαμάς προέτρεψε τους ανθρώπους να παραμείνουν στη θέση τους και να αψηφήσουν την ισραηλινή στρατιωτική εντολή για εκκένωση των σπιτιών τους.

Εγγραφα της Χαμάς αποκαλύπτουν ότι τα μέλη της σκόπιμα στόχευσαν δημοτικά σχολεία και κέντρο νεολαίας κατά την επίθεσή τους στο νότιο Ισραήλ, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του δικτύου NBC.

Τα έγγραφα που έφτασαν στο NBC News δείχνουν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του, ότι η Χαμάς κατάρτισε λεπτομερή σχέδια για να στοχεύσει δημοτικά σχολεία και ένα κέντρο νεολαίας στο ισραηλινό κιμπούτς Κφαρ Αζά, προκειμένου να «σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους», να συλλάβει ομήρους και να τους μεταφέρει γρήγορα στη Λωρίδα της Γάζας.

Βρέθηκαν στα πτώματα των μελών της Χαμάς από τους πρώτους ισραηλινούς διασώστες που έφτασαν στην περιοχή και κοινοποιήθηκαν στο NBC News.

Δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει πως ΗΠΑ και Αίγυπτος είναι κοντά σε συμφωνία για να ανοίξει διάδρομος διαφυγής των ξένων που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στη Λωρίδα της Γάζας μέσω της Αιγύπτου.

Το τελεσίγραφο των Ισραηλινών για την εκκένωση της Γάζας έχει λήξει από τις 8 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας), ωστόσο δεν ήταν δυνατή η απομάκρυνση σε 24 ώρες τόσο μεγάλου όγκου πληθυσμού.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα Κάιρο και Ουάσιγκτον είναι κοντά στο να συμφωνήσουν για την ασφαλή έξοδο των προσφύγων μέσω της Αιγύπτου.

Εκτός από τον εικονολήπτη που έχασε τη ζωή του, άλλα έξι μέλη των δημοσιογραφικών ομάδων που είχαν στείλει στην περιοχή αυτή το Ρόιτερς, το Γαλλικό Πρακτορείο και το Αλ Τζαζίρα τραυματίστηκαν, ανακοίνωσαν τα τρία ΜΜΕ. Οι δημοσιογράφοι βρίσκονταν κοντά στο χωριό Άλμα ες Σαμπ όταν χτυπήθηκαν εξαιτίας διασυνοριακών βομβαρδισμών, είπε τραυματίας δημοσιογράφος του AFP.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στα σώματα ασφαλείας του Λιβάνου δήλωσε ότι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί ακολούθησαν προσπάθεια διείσδυσης Παλαιστίνιων από τη λιβανέζικη πλευρά.

Ο απολογισμός των νεκρών στη Δυτική Όχθη αυξήθηκε στους δεκαέξι Παλαιστίνιους χθες Παρασκευή, με το σύνολο των θανάτων να φθάνει τους τουλάχιστον 51 από την 7η Οκτωβρίου, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής στη Ραμάλα.

Την ώρα που όλος ο πλανήτης έχει στραμμένα τα μάτια του στη Γάζα όπου το Ισραήλ απειλεί με χερσαία επέμβαση με τον πόλεμο να μαίνεται, ο καθηγητής Νικόλας Κοσματόπουλος μιλά στο in από τη Βηρυτό, πρωτεύουσα του γειτονικού Λιβάνου, μεταφέροντας το κλίμα από την πάντα «θερμή» Μέση Ανατολή.

Ολόκληρη η κοινωνία του Λιβάνου είναι συγκλονισμένη από όσα συμβαίνουν στη Γάζα, σημειώνει ο Κοσματόπουλος, επίκουρος καθηγητής στα Τμήματα Πολιτικών Σπουδών και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο της Βηρυτού, ενώ οι φοιτητές του μιλούν για «γενοκτονική πολιτική του Ισραήλ» και για «υποκρισία της Δύσης».

«Δεν θα είναι η Δύση η ίδια μετά τα γεγονότα αυτά. Σίγουρα δεν θα είναι ίδια η Μέση Ανατολή, αλλά ούτε και η Δύση. Αλλάζουν και οι δύο».

Σύμφωνα με τη haaretz, τρεις ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας έπληξαν την πόλη Σντερότ, στο νότιο Ισραήλ.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες ενώ ένα σπίτι έπιασε φωτιά.

Ένα βίντεο, το οποίο απεικονίζει μέλη της Χαμάς να φροντίζουν μωρά Ισραηλινών δημοσιεύτηκε στα social media από λογαριασμούς μελών της.

Στο βίντεο αναφέρεται ότι πρόκειται για μωρά, τα οποία πήραν οι μαχητές της Χαμάς, κατά τη διάρκεια της επίσης του Σαββάτου και τις αναφορές ότι «τα είχαν αποκεφαλίσει».

Με το βίντεο αυτό η Χαμάς προσπαθεί να ανασκευάσει την κατακραυγή για τις αναφορές σε διεθνή ΜΜΕ για σκοτωμένα βρέφη κατά τη διάρκεια της επίθεση που σόκαρε τον πλανήτη.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι αναχαίτισε «δύο άγνωστους στόχους» πάνω από τη Χάιφα και ένα «αγνώστου ταυτότητας αντικείμενο» κοντά στην πόλη Shfaram στο νότιο Ισραήλ.

Οι ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν στο έδαφος της Λωρίδας της Γάζας τις τελευταίες 24 ώρες, όπως ανακοίνωσε απόψε ο στρατός, πριν από την αναμενόμενη χερσαία επιχείρηση στον παλαιστινιακό θύλακα.

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις ανέφεραν, σύμφωνα με τους Times of Israel ότι δυνάμεις πεζικού και άρματα μάχης εισήλθαν σήμερα στο έδαφος της Λωρίδας της Γάζας σε «τοπικές επιδρομές» προκειμένου να «εκκαθαρίσουν» την περιοχή από πιθανούς τρομοκράτες και να εντοπίσουν αγνοούμενους Ισραηλινούς.

Ο εκπρόσωπος του IDF, υποναύαρχος Daniel Hagari, είπε ότι έκαναν έρευνες και «εντόπισαν ευρήματα που μπορεί να βοηθήσουν στην προσπάθεια εντοπισμού των αγνοουμένων».

«Θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να βρούμε κάθε λεπτομέρεια που μπορεί να βοηθήσει για τους αγνοούμενους και τους ομήρους».

🔻 The past 24hrs:

The IDF conducted raids in Gazan territory to eliminate the threat of terrorist cells and infrastructure.

Soldiers collected evidence that will aid in📍locating hostages.

The IAF continued striking Hamas terrorist targets and anti-tank missile launchers in… pic.twitter.com/QEr9KCM7R7

