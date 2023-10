Μεγαλοψυχία επέδειξε ο αδελφός θύματος της φονικής επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ, ο οποίος ζήτησε δημόσια να μην χρησιμοποιηθεί ο θάνατος του αδελφού του, που κήδεψε η οικογένειά του την Πέμπτη, ως δικαιολογία για τη δολοφονία αθώων ανθρώπων στη Λωρίδα της Γάζας.

«Το πιο σημαντικό για μένα αλλά και για τον αδελφό μου είναι ο θάνατός του να μην χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για τη δολοφονία αθώων ανθρώπων», τόνισε ο Noi Katzman, μιλώντας στην αμερικανική τηλεόραση.

“The most important thing for me and also for my brother, is that his death will not be used as a justification for killing innocent people”

Listen to Noi Katzman who’s Brother Chaim was buried today pic.twitter.com/RTqmhhEHXY

