Σοκαριστικές εικόνες

Την ύπαρξη αιχμαλώτων -στρατιωτών και πολιτών- στη Λωρίδα της Γάζας επιβεβαίωσε ο ισραηλινός στρατός, λίγες ώρες μετά τις συγκρούσεις που έχουν αφήσει πίσω τους τουλάχιστον 300 νεκρούς.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού ανέφερε συγκεκριμένα ότι «ισραηλινοί στρατιώτες και πολίτες» απήχθησαν κατά τη διάρκεια της διείσδυσης ενόπλων της Χαμάς στην ισραηλινή επικράτεια σήμερα.

⚡️Another video of hostages taken by Hamas into Gaza pic.twitter.com/xQHgHZB8Ob — War Monitor (@WarMonitors) October 7, 2023

Η Χαμάς δηλώνει ότι θα επιχειρήσει ανταλλαγή των αιχμαλώτων με φυλακισμένα στελέχη της

⚡️Some of the hostages in the hands of Al Qassam (Palestine) pic.twitter.com/qU5SyITglA — War Monitor (@WarMonitors) October 7, 2023

«Υπάρχουν στρατιώτες και πολίτες που έχουν απαχθεί (και κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας), δεν μπορώ να δώσω στοιχεία για αυτό αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι ένα έγκλημα πολέμου που διέπραξε η Χαμάς και θα πληρώσει το τίμημα», είπε ο εκπρόσωπος του στρατού σε δημοσιογράφους.

Η Χαμάς αιχμαλώτισε υποστράτηγο

Σύμφωνα με βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα social media μαχητές της Χαμάς έχουν μπει σε στρατόπεδα στο Ισραήλ και έχουν πιάσει ομήρους αξιωματικούς. Ανάμεσά τους φέρεται να είναι και ο υποστράτηγος Nimrod Aloni.

Μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε δείχνει τον Ισραηλινό υποστράτηγο να φοράει μαύρο μπλουζάκι και κοντό παντελόνι ενώ τον σέρνουν Παλαιστίνιοι μαχητές.

Heart wrenching videos of Israelis including woman getting kidnapped by Hamas goes viral on SM. Hamas also claims to kidnap Israeli military corps commander Major General Nimrod Aloni. pic.twitter.com/OfzqD7XyoC — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) October 7, 2023

Στόχος η ανταλλαγή

Από την πλευρά του, ο επιχειρησιακός ηγέτης της Χαμάς και ιδρυτής της στρατιωτικής πτέρυγας Κασάμ της οργάνωσης, ο Σαλάχ αλ Αρούρι, δήλωσε ότι η οργάνωση κρατάει αιχμαλώτους αρκετούς Ισραηλινούς ώστε να υποχρεώσει το Ισραήλ να απελευθερώσει όλους τους Παλαιστίνιους κρατούμενους στις φυλακές του.

Παράλληλα, ο αναπληρωτής επικεφαλής της Χαμάς δήλωσε στο Al Jazeera: «Καταφέραμε να σκοτώσουμε και να αιχμαλωτίσουμε πολλούς Ισραηλινούς στρατιώτες. Οι μάχες συνεχίζονται ακόμη. Όσον αφορά τους κρατούμενούς μας, σας λέω ότι η ελευθερία σας διαφαίνεται σε μεγάλο βαθμό. Με αυτά που έχουμε στα χέρια μας θα σας αφήσουμε ελεύθερους. Όσο συνεχίζονται οι μάχες, τόσο θα αυξάνεται ο αριθμός των αιχμαλώτων».

Επιστράτευση στο Ισραήλ

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός θα προχωρήσει σε επιστράτευση όσων εφεδρικών δυνάμεων χρειαστούν, ακόμη και εκατοντάδων χιλιάδων, δήλωσε ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή μαίνονται μάχες σε 22 τοποθεσίες κοντά στα σύνορα του Ισραήλ και της Λωρίδας της Γάζας και ότι ο ισραηλινός στρατός θα κάνει οτιδήποτε χρειαστεί για να απελευθερώσει τους αιχμαλώτους.