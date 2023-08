Ισχυρός σεισμός 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην Τουρκία.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε Ικόνιο και Άγκυρα.

Η σεισμική δόνηση έγινε στις 4:58 (τοπική ώρα, 07:58 ώρα Ελλάδος) και το επίκεντρο εντοπίζεται 16 χλμ. νοτιο-νοτιοανατολικά της πόλης Κουλού και 101 χλμ. δυτικο-βορειοδυτικά του Ακσαράι.

Το εστιακό βάθος, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, υπολογίστηκε στα 10 χλμ.

⚠Preliminary info: #earthquake (#deprem) about 20 km SW of #Şereflikoçhisar (#Turkey) 2 min ago (local time 07:58:08)❗MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET❗Updates at:

— EMSC (@LastQuake) August 29, 2023