Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αν και σε περίοδο διακοπών, συνεχίζει να δουλεύει κάνοντας ατομικές προπονήσεις. Άλλωστε σύντομα θα κληθεί να συμμετάσχει στην προετοιμασία της Εθνικής, ενόψει του Παγκόσμιου Κυπέλλου Μπάσκετ που θα ξεκινήσει 25 Αυγούστου και θα διεξαχθεί σε Φιλιππίνες, Ιαπωνία και Ινδονησία.

Ωστόσο όπως φαίνεται παραμένει σε πολύ καλή διάθεση, ρίχνοντάς το στην… ποίηση. Συγκεκριμένα ανέβασε μέσω twitter φωτογραφίες από την τελευταία του ατομική προπόνηση, συνοδεύοντάς τες με ένα χιουμοριστικό δίστιχο:

«Ο Greek freak είναι ένας παίκτης τόσο ψηλός και κομψός και οι κινήσεις του είναι απαλές σαν ένα φιλί στο μάγουλο», αναφέρει σε ελεύθερη μετάφραση ο Αντετοκούνμπο ενώ τόνισε αυτοσαρκαζόμενος… «Περνάω από τα ανέκδοτα στα ποιήματα!».

Greek freak is a baller so tall and sleek

And his moves are smooth as a kiss on the cheek. 😂😂

I’m transitioning from jokes to poems!! pic.twitter.com/G5FdkbIgPo

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) June 21, 2023