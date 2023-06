Η πρώην Ολυμπιονίκης και παγκόσμια πρωταθλήτρια στο σπριντ Τόρι Μπόουι πέθανε στο σπίτι της εξαιτίας επιπλοκών στη γέννα, όπως αναφέρει η αυτοψία που εξασφάλισε το USA Today Sports.

Η 32χρονη βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Ορλάντο της Φλόριντα, τον Μάιο, μετά από έρευνες της Αστυνομίας, καθώς η γυναίκα είχε μέρες να δώσει σημεία ζωής. Η αθλήτρια φαίνεται να πέθανε ενώ είχε αρχίσει ο τοκετός. Η αιτία θανάτου της δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί. Είχε μία κόρη, την Αριάνα.

Σύμφωνα με την έκθεση του ιατροδικαστή της κομητείας Όραντζ, η Bowie ήταν οκτώ μηνών έγκυος και στη διαδικασία του τοκετού όταν πέθανε. Δεν είναι σαφές αν οι φίλοι ή η οικογένειά της γνώριζαν ότι ήταν έγκυος. Στις πιθανές αιτίες θανάτου που αναγράφονται στην έκθεση περιλαμβάνονται η αναπνευστική δυσχέρεια και η εκλαμψία.

We are deeply saddened to learn the cause of death of Olympic medalist and world champion sprinter, Tori Bowie.

Black women die at exceedingly higher rates due to pregnancy-related complications. We face a much higher risk of maternal death due to various reasons including… pic.twitter.com/ltsx5RDzGQ

— BET (@BET) June 12, 2023