Την προετοιμασία του για την πρεμιέρα του στο Miami Masters συνεχίζει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με τον συμπατριώτη μας να έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετώπιζε στον ώμο και να είναι έτοιμος για να δώσει μια ακόμα τενιστική παράσταση.

Ο Ελληνας τενίστας δουλεύει σκληρά τις τελευταίες ημέρες, με στόχο να παρουσιαστεί έτοιμος στο παιχνίδι του δεύτερου γύρου, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ρίτσαρντ Γκασκέτ – Κρίστοφερ Ο’ Κόνελ. Ένα ματς που θα διεξαχθεί σήμερα στις 21:00.

Χθες, ο συμπατριώτης μας προπονήθηκε μαζί με τον Σεμπάστιαν Μπαέζ, Νο. 33 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, με τον οποίο αντάλλαξαν για αρκετή ώρα μπαλιές.

Όπως σε κάθε προπόνηση του Στέφανου Τσιτσιπά, πλήθος κόσμου βρέθηκε στις εξέδρες και απόλαυσε τον συμπατριώτη μας και έναν από τους καλύτερους τενίστες στον κόσμο, να… μαγεύει με τα χτυπήματά του.

Δείτε τα σχετικά βίντεο:

Stef on the practice court in Miami!💪😍❤️‍🔥 pic.twitter.com/WWoeC9PEXL

— Tsitsidaily🇬🇷🇺🇦 (@tsitsidaily) March 22, 2023