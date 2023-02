Ο αμερικανικός στρατός κατέρριψε το βράδυ της Κυριακής ένα ακόμη αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενο αντικείμενο που πετούσε πάνω από τη λίμνη Χιούρον, το τρίτο μέσα σε τρεις ημέρες, σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλείται το CNN.

Η κατάρριψη πάνω από τη λίμνη Χιούρον.

Δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η κατάρριψη του αγνώστου αντικειμένου έγινε «κατόπιν εντολής» του προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Η γερουσιαστής του Μίσιγκαν Ελίσα Σλότκιν δήλωσε ότι ο στρατός “παρόπλισε” το αντικείμενο, το οποίο καταρρίφθηκε από πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και της Εθνοφρουράς.

«Σπουδαία δουλειά από όλους όσοι πραγματοποίησαν αυτή την αποστολή τόσο στον αέρα όσο και πίσω στο αρχηγείο. Όλοι μας ενδιαφερόμαστε για το τι ακριβώς ήταν αυτό το αντικείμενο και ποιος ήταν ο σκοπός του», ανέφερε σε ένα tweet.

The object has been downed by pilots from the US Air Force and National Guard. Great work by all who carried out this mission both in the air and back at headquarters. We’re all interested in exactly what this object was and it’s purpose. 1/ https://t.co/LsjwtjntCv

— Rep. Elissa Slotkin (@RepSlotkin) February 12, 2023