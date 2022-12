Αξιωματούχοι του Κιέβου άναψαν χθες, Δευτέρα, τα φωτάκια στο χριστουγεννιάτικο δέντρο της πόλης, διαβεβαιώνοντας ότι δεν θα επιτρέψουν στη Ρωσία να «κλέψει» τα Χριστούγεννα από τα παιδιά της Ουκρανίας.

Η ημέρα ξεκίνησε με μια σειρά επιθέσεων εναντίον κρίσιμων υποδομών του Κιέβου. Όμως το βράδυ τοποθετήθηκε στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας ένα δέντρο ύψους 12 μέτρων στολισμένο με περιστέρια, το σύμβολο της ειρήνης, ενώ τα φωτάκια του ήταν μπλε και κίτρινα, στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας. Στην κορυφή του έχει τοποθετηθεί το εθνόσημο της Ουκρανίας, μια χρυσή τρίαινα

Μερικές δεκάδες κάτοικοι της πρωτεύουσας αψήφησαν το κρύο και πήγαν στο κέντρο της πόλης για να θαυμάσουν το δέντρο.

Φοβούνται νέα ρωσική εισβολή με στόχο την κατάληψη του Κιέβου

«Το ονομάσαμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο της αήττητης Ουκρανίας», δήλωσε ο ο Βιτάλι Κλίτσκο, ο δήμαρχος του Κιέβου, υπογραμμίζοντας ότι έγιναν τα πάντα ώστε «τα παιδιά να κάνουν γιορτές παρά τις δύσκολες ώρες».

Αρχικά ο δήμαρχος του Κιέβου είχε διστάσει να τοποθετήσει χριστουγεννιάτικο δέντρο στην ουκρανική πρωτεύουσα, καθώς λόγω των ρωσικών βομβαρδισμών έχουν προκληθεί διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο η πόλη προσαρμόστηκε και τα φωτάκια του δέντρου τροφοδοτούνται από γεννήτρια που λειτουργεί με ντίζελ.

«Οι Ρώσοι προσπαθούν να στερήσουν από τους πολίτες μας μια κανονική ζωή, αλλά δεν θα τους επιτρέψουμε να κλέψουν τις πιο μεγάλες γιορτές – την Πρωτοχρονιά και τα Χριστούγεννα—από τα παιδιά μας», τόνισε, ο δήμαρχος.

Ukraine’s main Christmas Tree in Kyiv lit up with blue and yellow. Christmas means hope. And Ukraine has one hope. This is victory. pic.twitter.com/ZqUdR475sf

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) December 17, 2022