Γενέθλια έχει σήμερα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος «κλείνει» τα 28χρόνια.

Σε ερώτηση που του έγινε πως σκοπεύει να περάσει την ιδιαίτερη αυτή μέρα ο «Greek Freak» απάντησε χιουμοριστικά αφήνοντας… υπονοούμενα.

Συγκεκριμένα είπε ο Έλληνας σούπερ σταρ:«Δεν ξέρω αν η γυναίκα μου έχει σχεδιάσει κάτι για εμένα, ελπίζω πως κάτι θα έχει φτιάξει. Ίσως μια τούρτα γενεθλίων ή μια κάρτα ή κάποιο κόσμημα, θα το λάτρευα αυτό. Δεν θέλω να πάω για δείπνο, έχω παιχνίδι την επόμενη μέρα και προτιμώ να ξεκουραστώ και να κάνω την αποθεραπεία μου. Θα κοιμηθώ, θα παίξω με τα παιδιά μου. Μετά θα βάλω τα παιδιά για ύπνο και… ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, σωστά; Μπορεί τα πράγματα να γίνουν λίγο… freaky. Είναι τα γενέθλιά μου».

Giannis hilariously talks about what might happen on his birthday tomorrow.

«Maybe a birthday cake, a card, or watch…After I put my kids to bed, you never know what could happen. It might get a little bit freaky.» 🤣

