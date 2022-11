Οι ΗΠΑ νίκησαν με 1-0 το Ιράν σε ένα ματς – τελικό και προκρίθηκαν στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ. Το Σάββατο, θα αντιμετωπίσουν την Ολλανδία.

Ο Τζο Μπάιντεν, το πληροφορήθηκε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου και πανηγύρισε τη μεγάλη νίκη της εθνικής ομάδας της χώρας του. Είχε μόλις ολοκληρώσει ομιλία του, όταν έμαθε για τη νίκη-πρόκριση. Αμέσως γύρισε στο πόντιουμ για να ενημερώσει για το αποτέλεσμα του αγώνα με το Ιράν.

«ΗΠΑ! ΗΠΑ! Αυτό είναι ένα μεγάλο παιχνίδι, φίλε. Όταν μίλησα με τον προπονητή και τους παίκτες, είπα, «Μπορείτε να το κάνετε αυτό». Πήγανε και το έκαναν, ο Θεός τους αγαπάει. Τέλος πάντων, σκέφτηκα ότι μπορεί να θέλετε να ακούσετε», ανέφερε ο Τζο Μπάιντεν.

Biden returns to microphone to announce U.S. victory over Iran in the World Cup:

«USA! USA! That’s a big game, man. When I spoke to the coach and the players, I said, ‘You can do this.’ They went ‘eh.’ They did it, God love ’em. Anyway, just thought you might want to hear.» pic.twitter.com/FAQpEHMi7G

— JM Rieger (@RiegerReport) November 29, 2022