Ένας 66χρονος άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε τρεις ανθρώπους σε μια εμπορική συνοικία στην πόλη Κριμσκ, στη νότια Ρωσία, προτού αυτοκτονήσει, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Τουλάχιστον δύο από τα θύματα ήταν οικεία πρόσωπα στον δράστη, ανέφερε το τοπικό τμήμα της Ερευνητικής Επιτροπής. Οι πρώτες ενδείξεις υποδηλώνουν ότι ο δράστης πυροβόλησε τα δύο οικεία του πρόσωπα «από προσωπική έχθρα», τόνισε η Επιτροπή. Η ταυτότητα του τρίτου θύματος, ενός άνδρα, δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη.

Ένας 61χρονος που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Πλάνα που κυκλοφορούν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν έναν άνδρα να πυροβολεί καθώς περπατά σε έναν δρόμο. Στο τέλος του βίντεο ο άνδρας πυροβολεί από κοντινή απόσταση κάποιον άνθρωπο που είναι πεσμένος στο έδαφος. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει το βίντεο.

Warning ⚠️: Sensitive content ‼️

In #Russia, #Krasnodar region, an unknown man fired at a shopping center.

Minimum 2 people died. I’ll update.

The war doesn’t remain somewhere abroad, at the front. It returns in a bloody trail to the houses of the instigators, along with them. pic.twitter.com/bWJCyyjp0K

— Albina Fella ✙ 🦝 🇬🇧🇪🇺🇺🇦🍉 (@albafella1) November 24, 2022