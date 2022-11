Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν έπειτα από πυροβολισμούς σε νυχτερινό κέντρο στο Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι αρχές την Κυριακή.

Όπως μεταδίδει το Reuters, υπό κράτηση έχει τεθεί ένας ύποπτος, ο οποίος νοσηλεύεται με τραύματα.

Άγνωστη είναι προς το παρόν η αιτία της επίθεσης.

Η αστυνομία έλαβε τηλεφώνημα λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, για πυροβολισμούς στο γκέι κλαμπ Club Q, δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης η υπαστυνόμος του Κολοράντο Σπρινγκς Πάμελα Κάστρο.

Στο σημείο βρέθηκε και το FBI.

Σύμφωνα με ανάρτηση του κλαμπ, «ηρωικοί πελάτες» του μαγαζιού κατέστειλαν τον ένοπλο και έδωσαν τέλος στην επίθεση μίσους.

Το Club Q δήλωσε «συντετριμμένο από την παράλογη επίθεση στην κοινότητά μας». Όπως έγραψε, «οι προσευχές και οι σκέψεις μας είναι με όλα τα θύματα και τις οικογένειες και τους φίλους τους».

BREAKING: #BNNUS Reports

At 11:57 a.m., the first call came in for a mass shooting at #ClubQ. As of right now, 18 people injured and 5 people killed.

On the 324th day of the year, this will be the 702nd mass shooting in America. pic.twitter.com/fSEZn3HwQU

— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) November 20, 2022