Ο Κιμ Γιονγκ Ουν αποκάλυψε την κόρη του στον κόσμο για πρώτη φορά, καθώς την είχε στο πλευρό του πριν από την εκτόξευση του μεγαλύτερου βαλλιστικού πυραύλου της χώρας.

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε έναν διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο Hwasong-17 την Παρασκευή, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, KCNA.

Όμως, σύμφωνα με το Reuters, η μεγαλύτερη έκπληξη ήταν η παρουσία της κόρης του Κιμ, η ύπαρξη της οποίας δεν είχε επιβεβαιωθεί επίσημα ποτέ έως τώρα. Το KCNA δεν ανέφερε το όνομα του κοριτσιού, το οποίο στις φωτογραφίες φορά ένα λευκό μπουφάν και κρατά το χέρι του πατέρα της, με φόντο τον τεράστιο πύραυλο.

This is big. Kim decided to bring his daughter to the Hwasong-17 ICBM launch day. This is the first time we are seeing her introduced on state media. pic.twitter.com/LNBKFGlI9C

«Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε την κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν σε δημόσια εκδήλωση» δήλωσε ο Μάικλ Μέιντεν, ειδικός σε ζητήματα που αφορούν την ηγεσία της Βόρειας Κορέας, στο Stimson Center. «Είναι εξαιρετικά σημαντικό και αντιπροσωπεύει ένα συγκεκριμένο βαθμό άνεσης από πλευράς του Κιμ Γιονγκ Ουν το γεγονός ότι την εμφανίζει δημοσίως με τέτοιο τρόπο» συμπλήρωσε.

Ειδικοί εκτιμούν ότι ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας έχει τρία παιδιά, δύο κόρες και έναν γιο. Κάποιοι εκτίμησαν ότι ένα από αυτά τα παιδιά εμφανίστηκε σε πλάνα από τους εορτασμούς για εθνική αργία, τον Σεπτέμβριο.

Το 2013 ο πρώην σταρ του μπάσκετ Ντένις Ρόντμαν είχε δηλώσει πως ο Κιμ Γιονγκ Ουν είχε μια μικρή κόρη, που ονομάζεται Γιου Άε. Έπειτα από μια επίσκεψη στη Βόρεια Κορέα εκείνο το έτος, είχε δηλώσει στον Guardian ότι πέρασε χρόνο με τον ηγέτη της χώρας και την οικογένειά του και πως κράτησε στην αγκαλιά του το μωρό.

Η Γιου Άε εκτιμάται ότι είναι περίπου 12-13 ετών, δηλαδή σε περίπου 4-5 χρόνια θα ετοιμάζεται να πάει στο πανεπιστήμιο ή στον στρατό, δήλωσε ο Μέιντεν. «Αυτό θα έδειχνε ότι θα μορφωθεί και θα προετοιμαστεί για να αναλάβει την ηγεσία. Θα μπορούσε να προετοιμάζεται για να γίνει ηγέτιδα ή θα μπορούσε να γίνει σύμβουλος και να έχει ρυθμιστικό ρόλο στο παρασκήνιο, όπως η θεία της», συμπλήρωσε.

Η Βόρεια Κορέα δεν έχει ανακοινώσει ποτέ ποιος θα διαδεχθεί τον Κιμ Γιονγκ Ουν σε περίπτωση που εμφανιστεί τέτοια ανάγκη και ελάχιστα είναι γνωστά για τα παιδιά του. Αναλυτές έχουν εκτιμήσει πως η αδελφή του και άλλοι έμπιστοί του θα μπορούσαν να αναλάβουν, μέχρι τη στιγμή που ένας διάδοχος θα είναι αρκετά μεγάλος για να ανέβει στην εξουσία.

Η εμφάνιση της κόρης του Κιμ Γιονγκ Ουν στην εκτόξευση πυραύλου θα μπορούσε να δείχνει μια κληρονομική διαδοχή τέταρτης γενιάς και ο πυρήνας της ελίτ της χώρας θα πρέπει να προετοιμαστεί για αυτό το ενδεχόμενο, επεσήμανε ο Μέιντεν. «Η παρουσία της είναι για ένα ελίτ κοινό» σημείωσε.

From these sort of humanizing angles and posing, I’m getting a lot of “I’m doing all this to keep you safe” vibe, in line with how Kim has been justifying nuke/missile development to the domestic public + “one day…” vibe pic.twitter.com/ww0YtLMeZZ

— Jeongmin Kim (@jeongminnkim) November 19, 2022