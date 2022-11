Στη σύλληψη ενός ατόμου για την τοποθέτηση της βόμβας την Κυριακή στον πεζόδρομο Ιστικλάλ στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης προχώρησαν χθες οι τουρκικές αρχές. Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊλού, το Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK) είναι ένοχο για την επίθεση.

Η έκρηξη που σημειώθηκε από τη βόμβα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έξι άτομα, ενώ άλλοι 81 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

«Βάσει των συμπερασμάτων μας, η τρομοκρατική οργάνωση PKK είναι υπεύθυνη» για την έκρηξη της βόμβας, ισχυρίστηκε ο Σοϊλού. O Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο αντιπρόεδρός του, Φουάτ Οκτάι, υποστήριξαν χθες ότι υπαίτια για την επίθεση είναι «γυναίκα», ωστόσο ο Σοϊλού δεν επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για γυναίκα.

Ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι πρόκειται για μια επίθεση με οσμή τρομοκρατίας και υποσχέθηκε να τιμωρήσει όσους βρίσκονται πίσω από την έκρηξη.

«Οι προσπάθειες να κάνουν την Τουρκία και το τουρκικό έθνος να υποταχθούν στην τρομοκρατία δεν θα πετύχουν τον στόχο τους σήμερα, όπως δεν το έκαναν και στο παρελθόν» δήλωσε, χωρίς να κατηγορήσει κάποια συγκεκριμένη ομάδα.

Οι αρχές πάντως εξετάζουν την πιθανότητα η επίθεση να πραγματοποιήθηκε από γυναίκα, με τον αντιπρόεδρο να επιβεβαιώνει το σενάριο ότι ύποπτη είναι μια γυναίκα.

«Θεωρούμε ότι πρόκειται για μια τρομοκρατική επίθεση λόγω της έκρηξης βόμβας που πυροδότησε μια δράστης που ήταν γυναίκα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Μία φωτογραφία της φερόμενης ως ύποπτης κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και στα τουρκικά ΜΜΕ. Πρόκειται για μία γυναίκα, ύψους περίπου 1,65, που φαίνεται να αφήνει κάτι ύποπτο στο σημείο όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

Η γυναίκα φορούσε παντελόνι παραλλαγής και μαντίλα. Υπάρχουν αναφορές που υποστηρίζουν ότι πρόκειται για την κόρη ενός Κούρδου που χάθηκε το 1990 κατά τις αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις του τουρκικού στρατού.

«Η γυναίκα έκατσε σε ένα παγκάκι για περίπου 45 λεπτά και η έκρηξη σημειώθηκε λίγο αφότου σηκώθηκε» δήλωσε στο μεταξύ ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος κάλεσε τους πολίτες να μην βασίζονται σε προκλητικές και αναληθείς ειδήσεις.

«Κυκλοφορούν πολλές προκλητικές ειδήσεις. Είναι ωφέλιμο για τους πολίτες να μην βασίζονται σε ανυπόστατες ειδήσεις που αποσκοπούν στην παραπλάνηση. Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης έχει ξεκινήσει έρευνα. Οι δράστες αυτού του περιστατικού είναι φυσικά υπόλογοι. Πρόκειται για επίθεση κατά της αξιοπιστίας, της ειρήνης και της ενότητας της Τουρκίας» είπε.

Φιλοκυβερνητικοί αναλυτές «βλέπουν» το PKK πίσω από την επίθεση, λέγοντας ότι η οργάνωση, που «δέχεται πολλά πλήγματα από τον τουρκικό στρατό, ήθελε να πλήξει το οικονομικό και τουριστικό κέντρο της Τουρκίας. Επίσης να πλήξει την ανερχόμενη επίδραση της Τουρκίας και του προέδρου Ερντογάν στις διεθνείς εξελίξεις».

Τη στιγμή της μεγάλης έκρηξης στον γεμάτο από κόσμο εμπορικότερο δρόμο της Κωνσταντινούπολης κατέγραψαν πολίτες με την κάμερά τους.

