Τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους και ένα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από τροχαίο στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, ενώ έκαναν challenge στο Tik Tok.

Οι προκλήσεις μεταξύ των χρηστών του Tik Tok έχουν πάρει τρομακτικές διαστάσεις. Ακρως επικίνδυνο αποδείχθηκε το γνωστό τρεντ στις ΗΠΑ «Kia challenge», που ενθαρρύνει τους νέους να κλέψουν αυτοκίνητα.

Τέσσερις από τους έξι εφήβους που επέβαιναν σε όχημα, σκοτώθηκαν -μεταξύ τους και μια νεαρή μητέρα- σε τροχαίο δυστύχημα όταν το κλεμμένο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη το πρωί της Δευτέρας, εκτινάσσοντας τους ίδιους και έναν ακόμη επιβάτη

Τα θύματα του τραγικού δυστυχήματος που οφείλεται σε ένα challenge του Tik Tok είναι: ο 19χρονος Μάρκους Γουέμπστερ, η 17χρονη Σουάζιν Σουλαντλ, ο 16χρονος Κέβιν Πέιν και η 14χρονη Αναέ Χάρπερ.

4 teens killed in Buffalo car crash while attempting the viral TikTok “Kia challenge” 🤯😳 pic.twitter.com/vWiPSimlOM

— Daily Loud (@DailyLoud) October 26, 2022