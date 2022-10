Τις σοκαριστικές προτάσεις στρατιωτικών αναλυτών στη Ρωσία αποκαλύπτει η δημοσιογράφος Τζούλια Ντέιβις. Σύμφωνα με κάποιων εξ αυτών, οι ρωσικές δυνάμεις πρέπει εντείνουν τις επιθέσεις τους στην Ουκρανία έτσι ώστε η χώρα να «παραλύσει».

Στο βίντεο που έχει δημοσιεύσει η Τζούλια Ντέιβις, αναλυτές συζητούν σε ένα πάνελ για τον πόλεμο. Ο ένας λέει: «Θα πρέπει να κλιμακώσουμε τις στρατιωτικές μας δράσεις. Να τις αυξήσουμε σε τέτοια επίπεδα ώστε η Ουκρανία να παραλύσει. Δεν έχουμε άλλη επιλογή για γρήγορη έξοδο από αυτή την κατάσταση».

«Πρέπει να πετύχουμε τη νίκη σε σύντομο χρονικό διάστημα», προσθέτει.

Εν τω μεταξύ, ένα άλλος λέει ότι όσο πιο αποτελεσματικές είναι οι ενέργειες της Ρωσίας στην Ουκρανία τόσο «καλύτερη θα είναι η διαπραγματευτική μας θέση».

«Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα πρέπει να διαπραγματευτούμε με τους Αμερικανούς και με τη Δύση. Ακόμη και αν επιτύχουμε μεγάλες στρατιωτικές επιτυχίες στην Ουκρανία», υποστηρίζει.

Ο αναλυτής συνεχίζει λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή η Δύση δεν είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις και «νομίζει ότι μπορεί να μας συντρίψει».

Ο ίδιος προσθέτει: «Αυτή τη στιγμή, είναι σημαντικό να έχουμε τέτοιες συνθήκες στην πρώτη γραμμή του μετώπου, ώστε οι Αμερικανοί και η Δύση να αναγκαστούν να διαπραγματευτούν».

Russian military experts say that the faster they finish their invasion of Ukraine, the better their negotiating position with the U.S. will be. Their solution: carpet bombing Ukraine until it is «paralyzed.» So much for their initial pretense of «liberating a brotherly nation.» pic.twitter.com/NceclKwtmU

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) October 13, 2022