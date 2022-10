Νέες κατηγορίες

Λεπτομέρειες από την έγγαμη ζωή της με τον Μπραντ Πιτ έδωσε η Αντζελίνα Τζολί σε καταγγελία που υπέβαλε εναντίον του πρώην συζύγου της.

Σε αυτή αναφέρεται σε αυτό που περιέγραψε στα έγγραφα ως κακοποιητική συμπεριφορά σε ιδιωτικό αεροπλάνο το 2016.

Πήγε να πνίξει ένα παιδί

Ο Μπραντ Πιτ φέρεται να έπιασε από το λαιμό ένα από τα παιδιά τους και να «άρπαξε» την τότε σύζυγό του, Αντζελίνα Τζολί, από το κεφάλι κατά τη διάρκεια πτήσης ιδιωτικού αεροπλάνου το 2016, σύμφωνα με τη μήνυση που έχει στην κατοχή του το «Page Six» από την Τρίτη.

Breaking News: A new court filing by Angelina Jolie details allegations that Brad Pitt abused her and their children on a plane in 2016. Pitt «grabbed Jolie by the head and shook her,» choked one child and struck another in the face, the filing says. https://t.co/J31zvEd7O7 — The New York Times (@nytimes) October 4, 2022

Η μήνυση αναφέρει ότι ο Μραντ Πιτ, 58 ετών, φέρεται να «έπιασε από τον λαιμό ένα από τα παιδιά και χτύπησε ένα άλλο στο πρόσωπο», ενώ «άρπαξε την Τζολί από το κεφάλι και την κούνησε».

«Κάποια στιγμή, έριξε μπύρα στην Τζολί. Σε άλλη στιγμή, έριξε μπύρα και κόκκινο κρασί στα παιδιά», αναφέρουν επίσης τα έγγραφα.

#BREAKING: New details about the alleged physical altercation between #BradPitt and #AngelinaJolie have come to light, along with information into why the # FBI investigated the actor for child abuse. https://t.co/5GKRigSM2n — Radar Online (@radar_online) October 4, 2022

Πώς προσπάθησε να τον σταματήσει

Η 47χρονη Τζολί φέρεται να προσπάθησε να παρέμβει και «άρπαξε» τον τότε σύζυγό της από πίσω, για να προσπαθήσει να τον σταματήσει.

Angelina Jolie Alleges Brad Pitt ‘Choked’ Their Child and ‘Struck Another in the Face’ https://t.co/RunjHqCNLg #News #AngelinaJolie — Cunning Foxes Showbiz (@CunningShowbiz) October 4, 2022

«Για να βγάλει την Τζολί από την πλάτη του, ο Πιτ ρίχτηκε προς τα πίσω στα καθίσματα του αεροπλάνου, τραυματίζοντας την πλάτη και τον αγκώνα της Τζολί», υποστηρίζουν τα έγγραφα.

«Όλα τα παιδιά όρμησαν μέσα και με γενναιότητα προσπάθησαν να προστατέψουν το ένα το άλλο. Πριν τελειώσει, ο Πιτ έπιασε από το λαιμό ένα από τα παιδιά και χτύπησε ένα άλλο στο πρόσωπο. Μερικά από τα παιδιά παρακάλεσαν τον Πιτ να σταματήσει»