Δεν πέρασαν καλά καλά δύο μήνες από τότε που ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer νόσησε από κοροναϊό και… επαναμολύνθηκε.

Συγκεκριμένα, ο Άλμπερτ Μπουρλά, δήλωσε το Σάββατο (24/09) ότι είχε βρεθεί θετικός εκ νέου στον κοροναϊό.

Μάλιστα, ο ίδιος ανέφερε πως αισθάνεται καλά και «χωρίς συμπτώματα».

I have tested positive for COVID. I’m feeling well & symptom free. I’ve not had the new bivalent booster yet, as I was following CDC guidelines to wait 3 months since my previous COVID case which was back in mid-August. While we’ve made great progress, the virus is still with us.

— Albert Bourla (@AlbertBourla) September 24, 2022