Πρώτη αποστολή εξετελέσθη. Η εθνική μας ομάδα τερμάτισε στην κορυφή του ομίλου της στο EuroBasket 2022 και με νίκη απέναντι στην Εσθονία σήμερα θα ολοκληρώσει και την πρώτη φάση αήττητη. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, παίζοντας συνολικά εξαιρετικό μπάσκετ και έχοντας μπροστάρη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον άσο των Μπακς να οργιάζει στο παρκέ, έστειλε μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση ενόψει χιαστί, πως δε φοβάται κανέναν αντίπαλο.

Εξαρχής η Ελλάδα ήταν το μεγάλο φαβορί για να προκριθεί ως πρώτη από το γκρουπ, το οποίο ωστόσο έκρυβε αρκετές παγίδες. Με αντιπάλους την Ιταλία, την Κροατία, την Εσθονία, τη Μεγάλη Βρετανία και την Ουκρανία, καταλαβαίνει κανείς πως το μεγάλο εμπόδιο για τη γαλανόλευκη απουσίαζε, κάθε αναμέτρηση όμως είχε τις δυσκολίες της.

Ο κόουτς Ιτούδης και το επιτελείο του βέβαια ήταν προετοιμασμένοι για όλα. Έτσι η Εθνική ζορίστηκε στις δύο πρώτες αναμετρήσεις με Κροατία και Ιταλία αντίστοιχα (τα έφερε έτσι το πρόγραμμα που παίξαμε με τους πιο δύσκολους αντιπάλους στην αρχή του τουρνουά), αλλά με τον Greek Freak αγριεμένο και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ «δολοφόνο» καθάρισε στα κρίσιμα σημεία και έκανε το πιο αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση αλλά και την πρωτιά.

Ακολούθησε ο αγώνας με την αδύναμη Μεγάλη Βρετανία, όπου ο Αντετοκούνμπο ξεκουράστηκε, και το ντέρμπι κορυφής με την Ουκρανία, που η αλήθεια είναι πως μας έβαλε δύσκολα, αλλά εκεί και πάλι έκανε την εμφάνισή του ο «οδοστρωτήρας» από το Μιλγουόκι και «καθάρισε» πετυχαίνοντας 41 πόντους και κάνοντας ρεκόρ καριέρας με την Εθνική.

Στα τέσσερα παιχνίδια που έχει δώσει στον όμιλο η Εθνική, έχει πετύχει 366 πόντους (μέσος όρος 91,5 ανά ματς) ενώ έχει δεχτεί 44 λιγότερους. Σε όλα τα παιχνίδια έχει σκοράρει από 85 πόντους και πάνω, ενώ στον αγώνα με την Ουκρανία σημείωσε 60 στο δεύτερο ημίχρονο. Όσον αφορά τον Γιάννη, οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους: 27 πόντοι στην πρεμιέρα, 25 με τους Ιταλούς και το απόλυτο ξέσπασμα με τους Ουκρανούς με 41 πόντους. Δηλαδή, 31 πόντοι μέσος όρος σε 28,9 λεπτά συμμετοχής.

Εκτός από την πρόκριση και την πρώτη θέση, η Ελλάδα είχε και άλλα πολλαπλά οφέλη σε αγωνιστικό επίπεδο. Παίκτες οι οποίοι πριν από την έναρξη του τουρνουά βρίσκονταν σε περίεργες καταστάσεις με τραυματισμούς, όπως ο Παπαγιάννης και ο Σλούκας, έδειξαν πως πατάνε καλά στα πόδια τους και μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στην πορεία της «επίσημης αγαπημένης» στα πολύ πιο απαιτητικά παιχνίδια που θα ακολουθήσουν στη διοργάνωση. Ο Δημήτρης Αγραβάνης, που έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακές εμφανίσεις, προσφέροντας πολύτιμες βοήθειες σε άμυνα και επίθεση ερχόμενος από τον πάγκο και παίζοντας στη θέση «5». Ακόμα και ο Μιχάλης Λούντζης, ένας παίκτης που λογίζεται ως ο δωδέκατος αυτής της Εθνικής, πήρε χρόνο συμμετοχής από τον Ιτούδη και απέδειξε πως είναι έτοιμος να βοηθήσει ανά πάσα στιγμή, ενώ μπορεί να εξελιχθεί και σε παράγοντα του παιχνιδιού από το πουθενά.

🇬🇷 Kostas Sloukas is just getting warmed up 🔥

📊 21 PTS 5 AST 25 EFF as Greece get the win against GB & advance to the #EuroBasket Round Of 16! pic.twitter.com/he9xsfgLYv

— #EuroBasket 2022 (@EuroBasket) September 5, 2022