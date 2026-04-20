Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», μίλησε στο MEGA για το σχέδιο της Τροχαίας για την αποσυμφόρηση των δρόμων της Αθήνας.

Η Ελληνική Αστυνομία θέτει σε εφαρμογή νέο σχέδιο για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επιχειρησιακό πλάνο θα αξιοποιηθούν αστυνομικοί και drones. Κεντρικό ρόλο θα έχει θάλαμος παρακολούθησης και ελέγχου της κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, θα δημιουργηθεί μια νέα ομάδα, η Κεντρική Ομάδα Μέτρων Βελτίωσης Οδικής Συμμόρφωσης, η οποία θα αποτελείται από 140 αστυνομικούς, οι οποίοι με δίκυκλα και γερανούς θα επεμβαίνουν άμεσα σε σημεία με αυξημένη κίνηση, βάσει εικόνας σε πραγματικό χρόνο από τα drones.

Θα προσπαθούν με γερανούς και με ειδικές ρυθμίσεις κυκλοφορίας να απεγκλωβίζουν τους οδηγούς, και να κατευθύνουν τα αυτοκίνητα προς άλλους οδικούς άξονες προκειμένου να σταματήσει το μποτιλιάρισμα.

Παράλληλα, οι Αρχές έχουν εκπονήσει ειδικό σχέδιο για τον Κηφισό που είναι η πηγή του προβλήματος.