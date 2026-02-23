Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στις εισόδους της Αττικής, καθώς η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας κορυφώνεται. Τα σημεία των εθνικών οδών που οδηγούν προς το λεκανοπέδιο βρίσκονται ήδη στο «κόκκινο», με την κίνηση να αυξάνεται συνεχώς.

Στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, το κύμα επιστροφής αρχίζει να «φρενάρει» από τον Ισθμό, ενώ οι καθυστερήσεις είναι έντονες σε κομβικά σημεία όπως οι Άγιοι Θεόδωροι, η Κινέτα, τα Μέγαρα και η Νέα Πέραμος. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην είσοδο της Ελευσίνας, όπου σχηματίζεται ουρά μήκους 3-4 χιλιομέτρων από τις Εργατικές Κατοικίες έως την Παραλία Ασπροπύργου.

Συμφόρηση και στην Αθηνών – Λαμίας

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας. Η κίνηση επιβραδύνεται από τα Οινόφυτα μέχρι τις Αφίδνες, με τη μεγαλύτερη συμφόρηση να παρατηρείται στον σταθμό των διοδίων. Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν σημαντική ταλαιπωρία καθώς πλησιάζουν τον αστικό ιστό, ειδικά στο ύψος του Κρυονερίου, της Κηφισιάς και έως τον κόμβο της Αττικής Οδού στη Μεταμόρφωση.

Μποτιλιάρισμα και στην Αττική Οδό

Η κίνηση παραμένει αυξημένη και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Οι καθυστερήσεις ξεκινούν από το ύψος του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» και συνεχίζονται έως λίγο πριν από την Παλλήνη, καθιστώντας τη διέλευση από τα ανατολικά προάστια ιδιαίτερα δύσκολη και χρονοβόρα.