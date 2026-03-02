Αυξημένη κίνηση παρατηρείται σήμερα, Δευτέρα, στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό. Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, μποτιλιάρισμα σημειώνεται σε βασικές αρτηρίες όπως η Αλεξάνδρας, η Μεσογείων, η Κατεχάκη, η Κηφισίας, η Βασ. Κωνσταντίνου, η Συγγρού, η Καλιρρόης, η Αρδηττού, η Σταδίου, η Μιχαλακοπούλου και η Πατησίων.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, η κίνηση παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη έως την περιοχή του Σκαραμαγκά, προκαλώντας καθυστερήσεις στην έξοδο προς τα δυτικά προάστια. Αντίστοιχα, επιβαρυμένη είναι η κυκλοφορία και στο παραλιακό μέτωπο, κυρίως στον Άλιμο και στο Καλαμάκι.

Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό, όπου στο ρεύμα προς τον Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά από Φυλής έως Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καταγράφονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο της Πλακεντίας έως την Κηφισίας.