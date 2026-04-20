Κραυγή αγωνίας εκφράζει ένας πατέρας, του οποίου το παιδί νοσηλεύεται σε κλινική απεξάρτησης για τον εθισμό στα social media. Ο ίδιος περιγράφει σε ρεπορτάζ που προβλήθηκε από το MEGA, πώς ο ανήλικος απομονώθηκε πλήρως από το περιβάλλον του, ζώντας «στον δικό του κόσμο», αδιαφορώντας για όσα του έλεγαν και μένοντας ξύπνιος ως αργά τη νύχτα λόγω της συνεχούς χρήσης του κινητού τηλεφώνου.

Σύμφωνα με τα λόγια του πατέρα, η συμπεριφορά του παιδιού είχε αλλάξει ριζικά. Έλεγε βωμολοχίες και εμφάνιζε ακραίες αντιδράσεις, όπως φωνές και πετάγματα αντικειμένων, κάθε φορά που του αφαιρούσαν το κινητό. Η κατάσταση, όπως λέει, είχε ξεπεράσει κάθε όριο.

«Τα ναρκωτικά, αυτό το πράγμα δηλαδή, δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς αν δεν το βιώσει. Έχεις ένα άλλο παιδί. Δεν έχεις το παιδί σου. Είναι σαν να ζητάει συνεχώς τη δόση του από το διαδίκτυο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πατέρας, περιγράφοντας τον εθισμό του παιδιού του.

«Του μίλαγες και δεν έπαιρνες καμία απάντηση. Ήταν στον κόσμο του κυριολεκτικά. Κοιμόταν αργά πολύ τη νύχτα, γιατί έμενε συνέχεια με το κινητό. Βωμολοχούσε σε ένα βαθμό απίστευτο. Καθόμασταν 12 ώρες τη μέρα. Δεν κοιμόμασταν το βράδυ», πρόσθεσε, περιγράφοντας τις δύσκολες στιγμές που βίωνε η οικογένεια.

«Ήταν κάτι τραγικό. Μόλις του έπαιρνα το κινητό γινόταν έξαλλος. Άρχιζε να φωνάζει, να πετάει αντικείμενα. Έβγαινε εκτός εαυτού το παιδί. Η λύση ήταν μετά από μια ώρα το ξανάδινα λίγο. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Το παιδί ήταν εθισμένο όπως ένας ναρκομανής», είπε συγκλονισμένος ο πατέρας.

Όπως αναφέρει, το παιδί του πλέον έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει τον εθισμό του και να επανέλθει στην καθημερινότητά του. «Σήμερα έχουμε ένα άλλο παιδί και συνήλθε. Είχε μια τεράστια πρόοδο στα μαθήματά του, από εκεί που είχαμε μείνει πίσω», σημείωσε με ανακούφιση.