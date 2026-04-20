Η ψηφιακή διακίνηση αποθεμάτων αποτελεί πλέον μια υποχρεωτική διαδικασία για τις επιχειρήσεις, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο εκδίδονται, διακινούνται και καταγράφονται τα παραστατικά. Στην πράξη, αφορά την ηλεκτρονική καταγραφή κάθε κίνησης προϊόντων, από την αποστολή μέχρι την παραλαβή σε πραγματικό χρόνο, με στόχο τη διαφάνεια, την ταχύτητα και τη συμμόρφωση με το νέο φορολογικό πλαίσιο.

Όπως επισημαίνουν η Πανελλήνια Ένωση Λογιστών Οικονομολόγων (ΠΑ.Ε.Λ.Ο.), καθώς και οι εταιρείες Samsung και i-Spirit, με αφορμή τη διοργάνωση εκδήλωσης, η μετάβαση αυτή δεν αποτελεί πλέον επιλογή αλλά αναγκαιότητα για το σύνολο της αγοράς, απαιτώντας συντονισμό μεταξύ επιχειρήσεων, λογιστών και πολιτείας.

Τι σημαίνει στην πράξη η ψηφιακή διακίνηση αποθεμάτων:

* Καταγραφή όλων των κινήσεων προϊόντων σε πραγματικό χρόνο

* Ηλεκτρονική έκδοση και διαβίβαση παραστατικών

* Άμεση ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων (εκδότης, λήπτης, μεταφορέας)

* Μείωση λαθών και καλύτερος έλεγχος της εφοδιαστικής αλυσίδας

* Συμμόρφωση με τις νέες φορολογικές απαιτήσεις.

Η μετάβαση αυτή επηρεάζει κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς η ταχύτητα και η ακρίβεια στην καταγραφή των δεδομένων αποτελούν πλέον βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Η τεχνολογία που υποστηρίζει τη μετάβαση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

* Επιβεβαίωση παραλαβών μέσω κινητών συσκευών

* Σκανάρισμα και καταγραφή κινήσεων τη στιγμή που πραγματοποιούνται

* Διαχείριση αποστολών και διακίνησης σε πραγματικό χρόνο

* Ηλεκτρονική τιμολόγηση στο σημείο εργασίας

* Δυνατότητα είσπραξης με κάρτα μέσω κινητού.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζεται και η εφαρμογή i-Spirit D.I.P in One (Delivery Invoice Payment), η οποία συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο περιβάλλον όλες τις παραπάνω λειτουργίες, απλοποιώντας σημαντικά την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων. Με αυτόν τον τρόπο, η πληροφορία καταγράφεται τη στιγμή που παράγεται, προσφέροντας καλύτερο έλεγχο, διαφάνεια και ασφάλεια στο σύγχρονο φορολογικό περιβάλλον.

Ο ρόλος των λογιστών:

* Λειτουργούν ως σύμβουλοι για την προσαρμογή των επιχειρήσεων

* Διασφαλίζουν τη σωστή εφαρμογή των διαδικασιών

* Υποστηρίζουν τη συμμόρφωση με το νέο ψηφιακό πλαίσιο

* Συμβάλλουν στην ομαλή μετάβαση στη Β’ Φάση της ψηφιακής διακίνησης.

Στόχος της συνολικής προσπάθειας, όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, είναι η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου λειτουργίας μεταξύ επιχειρήσεων, λογιστών και πολιτείας, ώστε να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στην αποτελεσματική εμπορική διαχείριση και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Η σχετική ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποιείται την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 στις 17:30, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), με ελεύθερη συμμετοχή κατόπιν εγγραφής μέσω της πλατφόρμας: https://invoicesoft.zohobackstage.eu