Μια αγελάδα που βρέθηκε το πρωί στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών, στο ύψος της Σίνδου, προκάλεσε έκπληξη στους διερχόμενους οδηγούς. Το περιστατικό σημειώθηκε αιφνιδιαστικά, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποιο τροχαίο ατύχημα.

Η παρουσία του ζώου προκάλεσε προσωρινή αναστάτωση στην κυκλοφορία, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας. Παράλληλα, όχημα σήμανσης τοποθετήθηκε για την έγκαιρη προειδοποίηση των οδηγών και την αποφυγή κινδύνου.

Λίγο αργότερα εντοπίστηκε ο ιδιοκτήτης της αγελάδας, ο οποίος προχώρησε στην απομάκρυνσή της από την εθνική οδό. Το ζώο μεταφέρθηκε με ασφάλεια σε παρακείμενο παράδρομο, αποκαθιστώντας πλήρως την κυκλοφορία.