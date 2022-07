Συνετρίβη το βράδυ του Σαββάτου ο κινεζικός πύραυλος που προκάλεσε διεθνή ανησυχία καθώς κινείτο ανεξέλεγκτος σε φθίνουσα τροχιά μετά την ολοκλήρωση της αποστολής του.

Όπως ανακοίνωσε η αμερικανική Διοίκηση Διαστήματος, το πρώτο στάδιο του πυραύλου Long March 5B «εισήλθε στην ατμόσφαιρα πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό γύρω στις 10.45 MDT», δηλαδή στις 19.45 ώρα Ελλάδας.

«Σας παραπέμπουμε στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη διασπορά των συντριμμιών και την περιοχή συντριβής».

Η μετεωρική κάθοδος του διαστημικού σκουπιδιού φαίνεται ότι καταγράφηκε από παρατηρητή στο Κουτσίνγκ της Μαλαισίας που νόμιζε ότι έβλεπε μετέωρο.

«Το βίντεο από το Κουτσίνγκ υποδηλώνει ότι (ο πύραυλος) βρισκόταν ψηλά στην ατμόσφαιρα εκείνη τη στιγμή» ανέφερε μέσω Twitter ο Τζόναθαν ΜακΝτάουελ, αστροφυσικός και ειδικός στην παρακολούθηση δορυφόρων στο Χάρβαρντ.

Zoom in on the reentry region. The video from Kuching implies it was high in the atmoisphere at tha time – any debris would land hundreds of km further along track, near Sibu, Bintulu or even Brunei. pic.twitter.com/qH1x67KBek

— Jonathan McDowell (@planet4589) July 30, 2022