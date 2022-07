Το μεγαλύτερο τμήμα του λεκανοπεδίου της Αττικής βρίσκεται σε ακραίο κίνδυνο φωτιάς, σύμφωνα με τον χάρτη που έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη η υπηρεσία Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η νύχτα της Τρίτης ήταν εφιαλτική για τους κατοίκους της Πεντέλης, της Διώνης, του Ντράφι και της Παλλήνης, καθώς το πύρινο μέτωπο ήταν ανεξέλεγκτο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις πάλεψαν όλο το βράδυ με νύχια και με δόντια για να περιορίσουν τη φωτιά που είχε λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον χάρτη της υπηρεσίας Copernicus σε κατάσταση ακραίου κινδύνου βρίσκονται επίσης η Λακωνία και η Δυτική Ελλάδα.

Ο Έβρος και περιοχές της Αχαΐας και Ηλείας βρίσκονται σε κατάσταση πολύ ακραίου κινδύνου, ενώ για την χαρτογραφική αποτύπωση της περιοχής που επλήγη από την πυρκαγιά, έχει ήδη ενεργοποιηθεί η ευρωπαϊκή υπηρεσία.

Όπως δείχνει και ο χάρτης που ανήρτησε η υπηρεσία Copernicus, οι χώρες της Μεσογείου έχουν βαφτεί σε έντονο κόκκινο και μωβ, αποτυπώνοντας με αυτό τον τρόπο τον υψηλό κίνδυνο που διατρέχουν να βρεθούν υπό το έλεος των πυρκαγιών.

#EFFIS Fire Danger Forecast for 20 July

Although the situation has improved (no “Very Extreme Danger»), the risk of wildfires is widespread throughout Europe🔥

🔥Extreme Danger forecasted in areas of:

🇵🇹🇪🇸🇫🇷🇩🇪🇮🇹🇦🇹🇨🇿🇭🇺🇷🇸🇸🇮🇭🇷🇧🇦🇲🇪🇦🇱🇬🇷🇷🇴🇧🇬🇨🇾🇹🇷

More at👇https://t.co/2PjdHyXOpI pic.twitter.com/1Ef8pyCuwH

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) July 20, 2022