Έπειτα από δύο χρόνια στον Ολυμπιακό ο Λιβιό Ζαν Σαρλ αποχώρησε ως νταμπλούχος από τους Πειραιώτες και είναι πλέον έτοιμος για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του, καθώς φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Βιλερμπάν.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, με μια ανάρτησή της στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter, αποχαιρέτησε και ευχαρίστησε τον Λιβιό Ζαν Σαρλ για την προσφορά του.

Thank you for your loyalty, hard work, and dedication to Olympiacos BC organisation! Wishing you all the best in your future endeavour! @Jclifio #OlympiacosBC #WeAreOlympiacosBC #TogetherWeFight pic.twitter.com/zFfbekhjdZ

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) July 15, 2022