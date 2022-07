Καζάνι που βράζει Λιβύη, όπου οι πολίτες έχουν ξεχυθεί στους δρόμους, διαμαρτυρόμενοι για την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης και το πολιτικό αδιέξοδο στη χώρα.

Διαδηλωτές εισέβαλαν το βράδυ της Παρασκευής 1/7/2022 στην έδρα του κοινοβουλίου στο Τομπρούκ, μία ημέρα μετά την αποτυχία ενός ακόμη γύρου διαπραγματεύσεων μεταξύ των αντίπαλων πλευρών, με την κατάσταση να θυμίζει, όχι και τόσο παλαιότερες, αιματηρές καταστάσεις στη διαιρεμένη χώρα.

Και άλλες αντίστοιχες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν χθες στην Τρίπολη και άλλες πόλεις της Λιβύης. Στην πρωτεύουσα διαδηλωτές κρατούσαν πορτρέτα του Ντμπεϊμπά και του Μπασάγα με τα πρόσωπά τους σβησμένα με ένα Χ, ένδειξη της απόρριψής τους.

Η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης (NOC) ανακοίνωσε την Πέμπτη απώλειες μεγαλύτερες των 3,5 δισεκ. δολαρίων λόγω της αναγκαστική αναστολής της λειτουργίας μεγάλων πετρελαϊκών εγκαταστάσεων από τα μέσα Απριλίου και κήρυξε κατάσταση “ανωτέρας βίας” σε κάποιες εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με τη NOC, η παραγωγή “μειώθηκε ραγδαία” και οι εξαγωγές σχεδόν κατά το ήμισυ. Σε αυτό προστίθενται απώλειες 220 εκ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου καθημερινά, απαραίτητου για τον ανεφοδιασμό του δικτύου ηλεκτροδότησης.

Η μείωση της παραγωγής φυσικού αερίου επιδεινώνει τις διακοπές της ηλεκτροδότησης που σημειώνονται στη Λιβύη και οι οποίες διαρκούν περίπου 12 ώρες ημερησίως.

“Λαϊκές διαδηλώσεις ξέσπασαν σε όλη τη Λιβύη, ένδειξη της αγανάκτησης λόγω της επιδείνωσης της ποιότητας ζωής και της πολιτικής κρίσης, αλλά και απέναντι σε όσους ευθύνονται για αυτές, καθώς και του ΟΗΕ που παίζει το παιχνίδι τους”, έγραψε στο Twitter ο αναλυτής Τάρεκ Μεγκρίσι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων.

“Πρέπει να αναγνωρίσουμε την αποτυχία μας και να αποσυρθούμε αμέσως από την πολιτική σκηνή”, δήλωσε ο βουλευτής Μπαλχέιρ Αλσάαμπ, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Libya al Ahrar.

“Καλώ τους συναδέλφους μου όπως και τα μέλη του Συμβουλίου του Κράτους (σ.σ. άνω βουλή) να παραιτηθούν ομάδικά για να σεβαστούμε την επιθυμία του λιβυκού λαού και να διατηρήσουμε τη σταθερότητα της Λιβύης”, σχολίασε ο Ζίαντ Ντγκχέιμ άλλος βουλευτής.

Δύο αντίπαλες κυβερνήσεις διεκδικούν από τον Μάρτιο την εξουσία: η μία εδρεύει στην Τρίπολη, με επικεφαλής τον Αμπντελχαμίντ Ντμπεϊμπά και η άλλη, υπό τον Φάτι Μπασάγα, στηρίζεται από το κοινοβούλιο του Τομπρούκ και τον στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, τον ισχυρό άνδρα της ανατολικής Λιβύης. Οι προεδρικές και βουλευτικές εκλογές που ήταν προγραμματισμένες αρχικά για τον Δεκέμβριο του 2021, αναβλήθηκαν επ’ αόριστον.

Ο τελευταίος γύρος των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, ολοκληρώθηκε την Πέμπτη στη Γενεύη, χωρίς να επιτευχθεί κάποια συμφωνία για το συνταγματικό πλαίσιο που θα επέτρεπε τη διεξαγωγή εκλογών. Στις διαπραγματεύσεις μετείχαν ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων του Τομπρούκ Αγκίλα Σάλεχ και ο πρόεδρος του Ανωτάτου Συμβουλίου του Κράτους, που εδρεύει στην Τρίπολη, Χάλεντ αλ Μάσρι.

Ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί στη διαιρεμένη χώρα, είναι η χτεσινή εισβολή διαδηλωτών, στην έδρα του κοινοβουλίου της Λιβύης στο Τομπρούκ.

Σύμφωνα με πολλά τηλεοπτικά δίκτυα, διαδηλωτές εισέβαλαν στο εσωτερικό του κτιρίου και το λεηλάτησαν. Εικόνες που μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης έδειχναν πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού να βγαίνουν από τον χώρο του κτιρίου αφού οργισμένοι νεαροί διαδηλωτές έκαψαν λάστιχα.

Άλλα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι μέρος του κτιρίου φλέγεται. Το κοινοβούλιο ήταν άδειο όταν εισέβαλαν σε αυτό οι διαδηλωτές, καθώς χθες ήταν αργία στη Λιβύη.

