Μια ημέρα απεργιών στο Βέλγιο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το υψηλό κόστος ζωής οδήγησε το Αεροδρόμιο των Βρυξελλών να ακυρώσει σήμερα όλες τις αναχωρήσεις και προκάλεσε την αναστολή πολλών δρομολογίων λεωφορείων σε όλη τη χώρα.

Τα συνδικάτα έχουν προγραμματίσει σήμερα διαδήλωση στο κέντρο της πρωτεύουσας με τους διοργανωτές να αναμένουν έως και 70.000 διαδηλωτές.

Τα δρομολόγια των τρένων πραγματοποιούνται, εν μέρει για να μπορέσουν οι διαδηλωτές να μεταβούν στην πρωτεύουσα.

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών-Zaventem, το πιο πολυσύχναστο στο Βέλγιο, ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί να επιτρέψει στις επιβατικές πτήσεις να αναχωρήσουν γιατί οι κινητοποιήσεις αφορούν και το προσωπικό ασφαλείας.

«Όλες οι πτήσεις αναχώρησης ακυρώνονται στις 20 Ιουνίου (…) Καλούμε όλους τους επιβάτες να μην έρχονται στο αεροδρόμιο τη Δευτέρα», έγραψε στον λογαριασμό της στο Twitter η διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου «Αεροδρόμιο των Βρυξελλών». Συνολικά 232 πτήσεις ακυρώθηκαν, με εξαίρεση μερικές πτήσεις μεταφοράς, επηρεάζοντας περίπου 30.000 αναχωρούντες επιβάτες, σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου.

Monday 20 June: national manifestation in Brussels. We advise departing passengers to rebook their flight if possible. Many flights will be cancelled by the airlines, they will inform the concerned passengers. If travelling: carry-on baggage only & check: https://t.co/kMucmSmxDa pic.twitter.com/Mp5Za3wAWy

— Brussels Airport (@BrusselsAirport) June 15, 2022