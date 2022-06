Μόνο 8 χώρες σε όλον τον κόσμο διαθέτουν στον στόλο τους, τους γίγαντες των θαλασσών τα αεροπλανοφόρα. Είναι οι ΗΠΑ που έχουν 11, η Κίνα που έχει πλέον 3, η Βρετανία που έχει 2, η Ρωσία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ινδία και η Ταϊλάνδη με 1.

Το νέο αεροπλανοφόρο της Κίνας ονομάζεται Fujian (πήρε το όνομα της ομώνυμης επαρχίας της χώρας) και όπως λένε οι Κινέζοι θα εξοπλίσει το Ναυτικό του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της χώρας.

Το Fujian είναι ότι πιο σύγχρονο έχουν να παρουσιάσουν οι κινέζοι, θα χρησιμοποιεί ολοκληρωμένη ηλεκτρική πρόωση ενώ θα έχει και ηλεκτρομαγνητικούς καταπέλτες για καλύτερη απονήωση των πολεμικών αεροσκαφών.

Το μήκος του θα ξεπερνάει τα 320 μέτρα και το πλάτος του τα 78, ενώ το εκτόπισμα του θα αγγίζει τους 100.000 τόνους. Άρχισε να κατασκευάζεται το 2010 και 12 χρόνια μετά έγινε η καθέλκυση του. Πλέον θα αρχίσουν οι δοκιμαστικοί πλόες και μέσα στο 2023 οι Κινέζοι πιστεύουν ότι θα τεθεί σε υπηρεσία. Είναι το πρώτο αεροπλανοφόρο το οποίο κατασκευάστηκε από την αρχή σε ναυπηγεία στην Κίνα. Τα δυο προηγούμενα είτε είχαν αγοραστεί δεύτερο χέρι (πχ από την Ουκρανία) είτε έγιναν σε ναυπηγεία άλλων χωρών.

#中国第三艘航母下水

Exclusive video to see Fujian ship collection! (Zan)) The two sides spray brilliant ribbons, and the ships sound their sirens. The Fujian ship is coming! At this moment, blood boiling! # The third aircraft carrier is named Fujian Ship pic.twitter.com/RyStlOdnIY

— David (@David36247637) June 17, 2022