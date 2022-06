Εξαιρετικά απαισιόδοξος για την πορεία της οικονομίας εμφανίζεται ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase , Τζέιμι Ντάιμον, υπογραμμίζοντας ότι προετοιμάζει τη μεγαλύτερη αμερικανική τράπεζα για έναν οικονομικό τυφώνα. Μάλιστα συμβουλεύει τους επενδυτές να κάνουν το ίδιο.

«Είχα πει ότι υπάρχουν σύννεφα καταιγίδας, αλλά θα το αλλάξω… είναι τυφώνας», είπε ο Ντάιμον την Τετάρτη μιλώντας σε ένα οικονομικό συνέδριο στη Νέα Υόρκη. Αν και οι συνθήκες φαίνονται «καλές» αυτή τη στιγμή, κανείς δεν ξέρει αν ο τυφώνας είναι «μικρός ή υπερθύελλα Σάντι», πρόσθεσε.

«Καλύτερα να φροντίσετε τον εαυτό σας», είπε ο Ντάιμον, απευθύνομενος σε αναλυτές και επενδυτές: «Η JPMorgan προετοιμάζεται και θα είμαστε πολύ συντηρητικοί με τον ισολογισμό μας».

Τον περασμένο μήνα ο Διευθύνων Σύμβουλος της JPMorgan Chase εξαπέλυσε βολές κατά της αμερικανικής Federal Reserve, τονίζοντας ότι θα έπρεπε να είχε κινηθεί νωρίτερα για να αυξήσει τα επιτόκια. Παραδέχθηκε επίσης , ότι οι πιθανότητες δεν ευνοούν τον περιορισμό του πληθωρισμού χωρίς να πυροδοτήσει ύφεση.

«Αργήσαμε λίγο, αλλά θυμηθείτε πριν από δύο χρόνια είχαμε 15% ανεργία και κανένα εμβόλιο. Οι άνθρωποι πρέπει να πάρουν μια βαθιά ανάσα και να τους δώσουν μια ευκαιρία», είπε ο Ντάιμον στο Bloomberg TV και πρόσθεσε: «Όσο πιο γρήγορα κινηθούν τόσο το καλύτερο».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της JPMorgan πρόσθεσε επίσης, ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση πρέπει να επικεντρωθεί στην εθνική ασφάλεια στον απόηχο του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ο Ψυχρός Πόλεμος επέστρεψε», είπε ο Ντάιμον. «Η παγκόσμια ενέργεια είναι επισφαλής… Εάν το πετρέλαιο φτάσει στα 185 δολάρια, αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα για τους ανθρώπους και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε σήμερα. Πρέπει να αντλήσουμε περισσότερο πετρέλαιο και φυσικό αέριο».

Χαρακτήρισε επίσης «πολύ, πολύ απίθανο» να καταφέρει η Fed να τιθασεύσει τον πληθωρισμό χωρίς να πυροδοτήσει ύφεση

Ερωτηθείς εάν ανησυχεί για την έναρξη ύφεσης από τη Fed, ο Ντάιμον απάντησε: «Φυσικά».

