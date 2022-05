Μεγάλη φωτιά ξέσπασε κοντά στο αεροδρόμιο της Γενεύης στην Ελβετία, με τις πληροφορίες να κάνουν μάλιστα λόγο και για «πολλές εκρήξεις».

Μέχρι στιγμής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά είναι άγνωστα, ωστόσο είναι σε κτίριο κοντά στον αεροδιάδρομο.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται από ένα κτίριο να βγαίνουν πυκνοί μαύροι καπνοί, που έχουν εξαπλωθεί στην ευρύτερη περιοχή και ένα αεροσκάφος να περνά κυριολεκτικά μέσα από τους καπνούς για να προσγειωθεί.

Στη συνέχεια, όπως ήταν λογικό, οι πτήσεις με κατεύθυνση τη Γενεύη εκτρέπονται σε γειτονικά αεροδρόμια.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ανέφερε ότι το κτίριο που τυλίχθηκε στις φλόγες είναι έξω από τον περιμετρικό φράκτη.

Σε νέα βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται μια ισχυρή έκρηξη να σημειώνεται αμέσως μετά την εκδήλωση της φωτιάς.

Flights to and from Geneva Airport were disrupted on Friday after a major fire broke out just beyond the perimeter fence, a spokesman for Switzerland’s second-busiest airport told AFP. pic.twitter.com/HPJNcznPrI

— Tehran Times (@TehranTimes79) May 20, 2022