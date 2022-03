Όπου σταθεί και όπου βρεθεί, ο Σακίλ Ο’Νιλ αποθεώνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο έλληνας σούπερ σταρ έκανε όργια (και) στη Φιλαδέλφεια, οδηγώντας τους Μπακς σε μεγάλη νίκη επί των Σίξερς, μεπο το θρύλο του NBA να του βγάζει το καπέλο.

Παράλληλα, ο Σακίλ εμφανίστηκε σίγουρος πως το δαχτυλίδι του NBA θα παραμείνει στο Μιλγουόκι.

«Ο Γιάννης παίζει με τον ίδιον τρόπο από το ξεκίνημα της σεζόν. Παράλληλα έχει βελτιώσει πολύ το παιχνίδι του και δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Σουτάρει καλά τόσο στα τρίποντα όσο και στα σουτ της μέσης απόστασης».

Και κατέληξε: «Η διαφορά του με τον Εμπίντ είναι ότι είναι πιο… κακός από εκείνον. Είναι κακός! Βλέπει μπροστά του τον Εμπίντ και δεν τον νοιάζει τίποτα. Σαν να του λέει: Θα καρφώσω μπροστά σου. Το πρωτάθλημα θα μείνει στο Μιλγουόκι. Και αυτό είναι που μου αρέσει πολύ».

«The difference between him and Embiid that game? He was a little meaner.»@SHAQ praises Giannis after a big Bucks win in Philly. pic.twitter.com/x6ONOkZXg3

— NBA on TNT (@NBAonTNT) March 30, 2022