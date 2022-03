Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Κιέβου και Μόσχας στην Τουρκία, σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ.

Ο τέταρτος γύρος των συνομιλιών με φυσική παρουσία από τις δύο αντιπροσωπείες κράτησε περίπου τέσσερις ώρες με διαλείμματα.

Την είδηση αναμεταδίδουν και ουκρανικά ΜΜΕ.

⚡️Russian-Ukrainian talks in Istanbul ended, they went on for about 3 hours, - Turkish media.

Εγγυήσεις ασφαλείας και οργάνωση κατάπαυσης του πυρός για την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών αναγκών θα συζητούνταν κατά τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ουκρανία και την Ρωσία που διεξάγονται σήμερα στην Τουρκία, δήλωσε ο Μιχάιλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Εντατικές διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για σημαντικά θέματα, το σημαντικότερο των οποίων είναι συμφωνία για διεθνείς εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, διότι η συμφωνία αυτή θα δώσει την δυνατότητα τερματισμού του πολέμου όπως χρειάζεται η Ουκρανία», δήλωσε στην ουκρανική τηλεόραση ο Μιχάιλο Ποντόλιακ.

«Το δεύτερο θέμα είναι κατάπαυση του πυρός για την επίλυση των ανθρωπιστικών προβλημάτων που έχουν συσσωρευθεί», πρόσθεσε.

Ένα άλλο πρόβλημα είναι «η κλιμάκωση του πολέμου», περιλαμβανομένης «της παραβίασης του δικαίου του πολέμου», είπε.

Τετ-α-τετ είχαν Βλαντίμιρ Μεντίνσκι και Νταβίντ Αρακάμια πριν από την έναρξη των συνομιλιών ανάμεσα στις αντιπροσωπείες.

The head of the Russian delegation Vladimir Medinsky and the representative of Ukraine David Arakhamia at the one-on-one talks in Istanbul pic.twitter.com/4e8LgXarlg

Μέχρι αύριο θα φανεί αν προχωρούν οι διαπραγματεύσεις Ρωσίας – Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απέρριψε την Τρίτη τις αναφορές ότι ο υπό κυρώσεις Ρώσος δισεκατομμυριούχος Ρομάν Αμπράμοβιτς υπέστη συμπτώματα που συνάδουν με δηλητηρίαση κατά τη διάρκεια ενός άτυπου γύρου συνομιλιών νωρίτερα αυτό τον μήνα, χαρακτηρίζοντας τις συγκεκριμένες αναφορές ως «μέρος του πολέμου πληροφοριών».

Ο Πεσκόφ δήλωσε κατά τη διάρκεια της καθημερινής του τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους δημοσιογράφους: «Αυτό είναι μέρος του πληροφοριακού πανικού, μέρος του πληροφοριακού σαμποτάζ, του πληροφοριακού πολέμου. Αυτές οι αναφορές δεν είναι αληθινές… Είναι απαραίτητο να φιλτράρεται έντονα η ροή των πληροφοριών».

Ο Πεσκόφ επιβεβαίωσε ακόμη ότι ο Αμπράμοβιτς συμμετείχε στις συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη που ξεκίνησαν σήμερα, αλλά δήλωσε ότι ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος δεν ήταν επίσημο μέλος της αντιπροσωπείας.

Ο Αμπράμοβιτς συμμετέχει στη διασφάλιση ορισμένων επαφών μεταξύ της ρωσικής και της ουκρανικής πλευράς, σημείωσε ο Πεσκόφ.

Σύμφωνα με τον Ιμπραχίμ Καλίν, ο Ρώσος ιδιοκτήτης της Τσέλσι «έφτασε στην Κωνσταντινούπολη ως διαπραγματευτής, όπως δήλωσε στο CNN ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας.

Μόνο ως διαπραγματευτής ορισμένος από τη Μόσχα θα μπορούσε άλλωστε να μπει στην Τουρκία, διευκρίνισε ο κ. Καλίν, καθώς οι Ρώσοι επιχειρηματίες υπόκεινται σε κυρώσεις.

«Ο Αμπράμοβιτς ήρθε στην Τουρκία ως μέλος μιας ομάδας διαπραγματευτών. Επιτρέψτε μου να επαναδιατυπώσω όμως: Ήρθε ως κάποιος που διορίστηκε από τον Πούτιν ως διαπραγματευτής», είπε ο κ. Καλίν.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καλωσόρισε τις αντιπροσωπείες Κιέβου και Μόσχας στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε, σύμφωνα με το Russia Today, ότι η Τουρκία δεν είναι μεσολαβητής, αλλά θα προσφέρει ό, τι χρειάζεται για να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας δήλωσε ότι τόσο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι όσο και ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι «πολύτιμοι φίλοι». Πρόσθεσε ακόμα ότι η πρόοδος στις συνομιλίες θα ανοίξει τον δρόμο για τη συνάντηση των δύο ηγετών και ότι η Τουρκία θα μπορούσε να φιλοξενήσει και αυτή τη συνάντηση.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε ότι μια «δίκαιη ειρήνη» δεν θα έχει κανένα ηττημένο αφού η πολεμική σύγκρουση όσο συνεχίζεται δεν συμφέρει κανένα. Είπε επίσης στη ρωσική και την ουκρανική αντιπροσωπεία ότι και οι δύο πλευρές έχουν «εύλογες ανησυχίες», αλλά ότι έχουμε φτάσει σε μια στιγμή που οι συνομιλίες πρέπει να αποφέρουν «συγκεκριμένα αποτελέσματα».

“Continuing war will not benefit anyone. Restoring peace will benefit your countries and all the others. You, as delegations, bear historical responsibility for the decisions made today,” 🇹🇷 President @RTErdogan at the opening of the Istanbul round of negotiations between 🇺🇦 & 🇷🇺 pic.twitter.com/xvMnQFZw9B

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 29, 2022