Οσα συνέβησαν

Σε θρίαμβο για το CODA εξελίχθηκε η 94η απονομή των βραβείων Όσκαρ, με την ταινία της Σιάν Χέντερ να κατακτά το αγαλματίδιο της καλύτερης ταινίας της χρονιάς! Η ταινία που ξεκίνησε από το φεστιβάλ Sundance έφτασε μέχρι την… κορυφή της Ακαδημίας Κινηματογράφου, έκανε το 3/3 (τρεις υποψηφιότητες – τρεις νίκες) και ολοκλήρωσε μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία των Όσκαρ.

Τα υπόλοιπα «μεγάλα» βραβεία της βραδιάς πήγαν στον Γουίλ Σμιθ για την ερμηνεία του στην ταινία King Richard, στην Τζέσικα Τσάστειν για την ερμηνεία της στην ταινία The Eyes Of Tammy Faye και στην Τζέιν Κάμπιον για την σκηνοθεσία της ταινίας Η Εξουσία του Σκύλου.

Μεγάλος χαμένος της βραδιάς η ταινία Η Εξουσία του Σκύλου, η οποία από τις 12 υποψηφιότητες, κατέκτησε μόλις ένα βραβείο.

Από την άλλη πλευρά, στους μεγάλους νικητές της βραδιάς λογίζεται το Dune, το οποίο κατέκτησε έξι Όσκαρ. Συγκεκριμένα, η ταινία του Ντενί Βιλνέβ κατέκτησε τα Όσκαρ: Φωτογραφίας, Καλύτερου Ήχου, Μουσικής, Μοντάζ και Σκηνογραφίας και Οπτικών Εφέ.

Στην πιο συγκλονιστική στιγμή της βραδιάς ο Τρόι Κότσουρ, που κέρδισε το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου, αφού καταχειροκροτήθηκε από το κατάμεστο Dolby Theatre, στη συνέχεια απηύθυνε την ομιλία του στη νοηματική γλώσσα.

Σε μια από τις πιο σοκαριστικές στιγμές στην ιστορία των Όσκαρ ο Γουίλ Σμιθ σηκώθηκε από τη θέση του και γρονθοκόπησε τον Κρις Ροκ, ο οποίος εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στη σκηνή. Ο λόγος είναι η αναφορά του Κρις Ροκ στη γυναίκα του Γουίλ Σμιθ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο ηθοποιός να σηκωθεί από θέση του, να χτυπήσει τον κωμικό και στη συνέχεια να του φωνάξει «να μην ξαναπιάσεις στο γ@μημέν@ στόμα σου τη γυναίκα μου».

Το in κάλυψε λεπτό προς λεπτό την 94η τελετή των βραβείων Όσκαρ, μεταφέροντας όλα όσα συνέβησαν μπροστά και πίσω από τη σκηνή του Dolby Theatre.





Δείτε αναλυτικά τα βραβεία:

Το φιλμ χαμηλού προϋπολογισμού CODA της Σιάν Χέντερ, για την περίπλοκη ζωή μιας οικογένειας κωφών και της κόρης της, που έχει την ακοή της, έλαβε Όσκαρ καλύτερης ταινίας, διαψεύδοντας τα προγνωστικά ειδικών και συντρίβοντας αρκετά βαριά ονόματα που ανταγωνιζόταν.

Ο θρίαμβος του φιλμ αυτού, αγγλόφωνης διασκευής της γαλλικής επιτυχημένης ταινίας «La Famille Bélier», ήταν επίσης νίκη της Apple TV+, της πρώτης πλατφόρμας streaming που κατακτά Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Η σκηνοθέτρια Σιάν Χέντερ εξασφάλισε εξάλλου βραβείο καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου, ενώ ο Τρόι Κότσουρ, κωφός εκ γενετής, έλαβε βραβείο Β΄ ανδρικού ρόλου.

Το Όσκαρ του Α’ Ανδρικού Ρόλου το πήρε ο Γουίλ Σμιθ για την ερμηνεία του στην ταινία King Richard. Το πρώτο Όσκαρ για τον ηθοποιό, μετά από τρεις υποψηφιότητες.

«Αισθάνομαι ότι εκτιμώ θέλημα θεού» είπε στον λόγο του προς το κοινό, το οποίο τον χειροκροτούσε, παρά τα όσα είχαν συμβεί νωρίτερα.

Ο ηθοποιός ολοκλήρωσε την ομιλία του με δάκρυα στα μάτια, ενώ αναφερόμενος στο περιστατικό με τον Κρις Ροκ είπε πως «η αγάπη σε οδηγεί να κάνεις τρελά πράγματα», αφού το περιστατικό σημειώθηκε με αφορμή όσα είπε ο κωμικός για τη γυναίκα του.

Παράλληλα, ζήτησε συγγνώμη από την Ακαδημία και κατέληξε λέγοντας ότι ελπίζει να τον ξανακαλέσει στο μέλλον.

They got Will Smith striking that ‘pursuit of happiness’ pose pic.twitter.com/a4zeHuKrMK — eyituoyo (@Teewhyfene) March 28, 2022

Το Όσκαρ του Α’ Γυναικείου Ρόλου κατέκτησε η Τζέσικα Τσαστέιν για την ταινία The Eyes Of Tammy Faye.

Η 45χρονη ηθοποιός ήταν ήδη δύο φορές ατυχήσασα υποψήφια για το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου, αρχικά με το «Υπηρέτριες», κατόπιν για την ερμηνεία της στο «Zero Dark Thirty». Εντέλει κέρδισε την αναμέτρηση με άλλες τέσσερις πολύ δημοφιλείς σταρ: την Πενέλοπε Κρουθ («Madres Paralelas»), την Κρίστεν Στούαρτ («Spencer»), τη Νικόλ Κίντμαν («Being the Ricardos») και την Ολίβια Κόλμαν («The Lost Daughter»).

Το Όσκαρ Σκηνοθεσίας κατέκτησε η Τζέιν Κάμπιον για την ταινία Η Εξουσία του Σκύλου. Πρόκειται για την τρίτη γυναίκα που έλαβε το χρυσό αγαλματίδιο στην συγκεκριμένη κατηγορία, έναν χρόνο μόλις μετά την Κλόι Τζάο (Monadland).

Η πρωτοπόρος στη συγκεκριμένη κατηγορία ήταν η Κάθριν Μπίγκελοου, που είχε βραβευτεί για το πολεμικό δράμα The Hurt Locker το 2010.

Η Τζέιν Κάμπιον είχε ήδη λάβει το 1994 Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου για τα «Μαθήματα Πιάνου».

Το Όσκαρ του Β΄ Γυναικείου Ρόλου πήρε η Αριάνα Ντε Μπόζι για το West Side Story.

Η ηθοποιός 31 ετών διαδέχθηκε έτσι τη θρυλική Ρίτα Μορένο, που κατάγεται όπως εκείνη από το Πουέρτο Ρίκο και είχε κερδίσει το 1962 το ίδιο βραβείο, στην πρώτη εκδοχή του φιλμ. «Σου είμαι τόσο ευγνώμων, η Ανίτα σου άνοιξε τον δρόμο σε χιλιάδες Ανίτες όπως εγώ» είπε η τριαντάρα στην 90χρονη σταρ, που την επευφημούσε μαζί με το υπόλοιπο κοινό στην αίθουσα.

Είχε ήδη εξασφαλίσει Χρυσή Σφαίρα, το βραβείο της ένωσης ηθοποιών και αυτό της βρετανικής ακαδημίας κινηματογράφου για την ερμηνεία της. Η ΝτεΜπόουζ, Αφρολατίνα και ανοικτά ομοφυλόφιλη, δήλωνε τον Νοέμβριο του 2021 «είμαι η Αμερική», «είμαι μέλος σχεδόν κάθε περιθωριοποιημένης κοινότητας» στις ΗΠΑ.

Ariana DeBose is the first openly queer person of color to win an acting Oscar. https://t.co/YILAwH0cbk pic.twitter.com/8o5MzcyKyp — Variety (@Variety) March 28, 2022

Το Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου πήρε ο Τρόι Κότσουρ για το CODA. Πρόκειται για τον δεύτερο κωφό ηθοποιό (πρώτο άνδρα) που κερδίζει το αγαλματίδιο.

The Oscar for Best Supporting Actor goes to Troy Kotsur for CODA, the first deaf man to win an acting Oscar — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) March 28, 2022

Σε μια από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της βραδιάς, ο Τρόι Κότσουρ απηύθυνε την ομιλία του στη νοηματική γλώσσα.

Troy Kotsur is the first deaf man to win an acting #Oscar. https://t.co/YILAwH0cbk pic.twitter.com/5xl4CydyEy — Variety (@Variety) March 28, 2022

Το Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου κατέκτησε ο Κένεθ Μπράνα, για το αριστουργηματικό Belfast.

The Oscar for Best Original Screenplay goes to… #Oscars pic.twitter.com/JNBSUf4uW5 — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Το Όσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου πήρε η ταινία CODA. Μεγάλη στιγμή για μια ταινία με πολύ μικρό μπάτζετ που έφτασε μέχρι τα Όσκαρ!

Από κει και πέρα, το Όσκαρ καλύτερης Φωτογραφίας πήγε στην ταινία Dune και τον Γκρεγκ Φρέιζερ, όπως κι αυτά του Ήχου, της Μουσικής, του Μοντάζ, της Σκηνογραφίας και των Οπτικών Εφέ!

Το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας κατέκτησε η ταινία Drive My Car από την Ιαπωνία. Εμπνευσμένο από τρεις νουβέλες του συγγραφέα Χαρούκι Μουρακάμι για τους «άνδρες χωρίς γυναίκες», το φιλμ αφηγείται την ιστορία ενός ηθοποιού και θεατρικού σκηνοθέτη τον οποίο στοιχειώνει η απώλεια της γυναίκας του.

Το βραβείο Καλύτερου Τραγουδιού κατέκτησε η Μπίλι Έιλις για το τραγούδι «No Time To Die» της ομώνυμης ταινίας του Τζείμς Μποντ.

Το βραβείο για το Καλύτερο Ντοκιμαντέρ πήγε στο Summer of Soul. Το φιλμ «Summer of Soul»του μουσικού της χιπ-χοπ Αμίρ «Questlove» Τόμσον, με θέμα την αξιομνημόνευτη αν και ξεχασμένη από πολλούς συναυλία στο Χάρλεμ το 1969, που είχε αποκληθεί «το μαύρο Γούντστοκ», έλαβε το αγαλματήδιο.

Ήδη πολυβραβευμένη αφότου κυκλοφόρησε, ειδικά στο φεστιβάλ Σάντανς του 2021 (βραβείο κριτικής επιτροπής, βραβείο κοινού), η θεαματική και γεμάτη ενέργεια ταινία κέρδισε το «Flee», ντοκιμαντέρ κινουμένων σχεδίων για την πορεία αφγανού πρόσφυγα.

Το Encanto κατέκτησε το βραβείο για την καλύτερη ταινία Κινουμένων Σχεδίων. Η ταινία έχει σκηνικό την Κολομβία και αναφορές στον πολιτισμό και τις παραδόσεις της.

Το Encanto αφηγείται τις περιπέτειες μιας συνηθισμένης έφηβης, της Μιραμπέλ, παιδιού οικογένειας κάθε μέλος της οποίας έχει μαγικές δυνάμεις, στην καρδιά των βουνών της Κολομβίας. Επικράτησε έναντι μιας επικής περιπέτειας, επίσης των στούντιο Ντίσνεϊ, του «Η Ράια και ο τελευταίος δράκος», της δραματικής ταινίας «Flee», του «Luca» της εταιρείας Πίξαρ (θυγατρική της Ντίσνεϊ) και του φιλμ «Οι Μίτσελ και η εξέγερση των μηχανών», σε σκηνοθεσία του Μάικ Ριάντα .

The Oscar for Best Animated Feature goes to… #Oscars pic.twitter.com/8k8sJTtT37 — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Το Όσκαρ Καλύτερων Κοστουμιών πήγε στην ταινία Cruella και την Τζένι Ντεβάν.

Ενός λεπτού σιγή για την Ουκρανία

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή σε απότιση φόρου τιμής στην Ουκρανία, όπου εισέβαλε ο στρατός της Ρωσίας την 24η Φεβρουαρίου.

Κατά τη διάρκεια αυτής της σύντομης διακοπής του πάρτι του αμερικανικού κινηματογράφου, στις γιγαντοοθόνες προβάλλονταν μηνύματα που καλούσαν τους θεατές να στείλουν ανθρωπιστική βοήθεια, απαριθμώντας τις ανάγκες των Ουκρανών για βασικά είδη, ανάμεσά τους «τροφή», «ιατρική φροντίδα» και φάρμακα, ή ακόμη για «κουβέρτες». «Σας ζητάμε να βοηθήσετε την Ουκρανία με όποιο τρόπο μπορείτε», ανέφερε άλλο μήνυμα.

The #Oscars hold a moment of silence for the people of Ukraine. https://t.co/YILAwH0cbk pic.twitter.com/wYAfd0HE6z — Variety (@Variety) March 28, 2022