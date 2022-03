Ο πάντα δημοφιλής Γουίλ Σμιθ έλαβε Όσκαρ Α΄ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο φιλμ «Η μέθοδος Γουίλιαμς», όπου ενσαρκώνει τον πατέρα-προπονητή των δύο πρωταθλητριών του τένις Σερίνα και Βίνους Γουίλιαμς.

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την Ακαδημία» του αμερικανικού κινηματογράφου, είπε δακρυσμένος ο ηθοποιός, ο οποίος λίγο νωρίτερα άφησε αποσβολωμένη όλη την αίθουσα ανεβαίνοντας στη σκηνή για να χαστουκίσει τον χιουμορίστα Κρις Ροκ, ο οποίος μόλις είχε πετάξει ένα αστείο για το ξυρισμένο κεφάλι της συζύγου του – η Τζέιντα Πίνκερ Σμιθ έχει αλωπεκίαση -, προκαλώντας του το ξέσπασμα οργής.

«Η αγάπη σε εξωθεί να κάνεις τρελά πράγματα», προσπάθησε να δικαιολογηθεί ο κ. Σμιθ παραλαμβάνοντας το αγαλματίδιο.

Here’s Will Smith’s tearful acceptance speech at the #Oscars. https://t.co/ulvT7fsB57 pic.twitter.com/Uq2krBbBld

