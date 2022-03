Έχει συνολικά 188 γκολ και 96 ασίστ σε 271 επίσημα παιχνίδια που έχει δώσει σε συλλογικό επίπεδο. Σε εθνικό, με τη φανέλα της Γαλλίας, έχει καταφέρει να σκοράρει 24 φορές σε 53 παιχνίδια, έχοντας κατακτήσει και το Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας το 2018.

Ο λόγος για το φοβερό Κίλιαν Εμπαπέ. Μπορεί πλέον ο Γάλλος να είναι μέσα στους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του πλανήτη και να βρίσκεται μια ανάσα από τη μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο ακόμα κι αυτός έχει γευτεί μια «χυλόπιτα».

Πιο συγκεκριμένα το 2012. Ο τότε 14χρονος Κίλιαν Εμπαπέ είχε ταξιδέψει στην Αγγλία και συγκεκριμένα στο Λονδίνο για να περάσει από δοκιμαστικά στην Τσέλσι. Τα πράγματα ωστόσο δεν εξελίχθηκαν όπως θα ήθελε ο Εμπαπέ.

Ένας πρώην σκάουτερ των Μπλε, ο Σερτζ Ντάνιελ Μπόγκα, είχε αποκαλύψει πως η Τσέλσι τελικά αποφάσισε να απορρίψει το γάλλο σούπερ σταρ, διότι δεν βοηθούσε σχεδόν καθόλου στο transition και στον αμυντικό τομέα.

«Πέρασε από δοκιμαστικά, αλλά δεν κατάφερε να πείσει τους ανθρώπους της ομάδας ότι άξιζε μια θέση. Δε βοηθούσε αρκετά στην άμυνα. Οι άνθρωποι της ομάδας ρώτησαν τη μητέρα του εάν ήθελε να τον φέρει ξανά για ένα δεύτερο σετ δοκιμαστικών, ωστόσο εκείνη αρνήθηκε» ανέφερε σε παλαιότερη συνέντευξή του ο Σερτζ Ντάνιελ Μπόγκα, ο οποίος είναι ο πατέρας του Ζέρεμι Μπόγκα, που αγωνίζεται στην Αταλάντα έχοντας περάσει από τις ακαδημίες της Τσέλσι.

