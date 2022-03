Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, που είναι αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας, δήλωσε ότι η Μόσχα μπορεί να χτυπήσει εναντίον ενός εχθρού που χρησιμοποιεί μόνο συμβατικά όπλα, ενώ ο υπουργός Άμυνας του Βλαντίμιρ Πούτιν, Σεργκέι Σοϊγκού ισχυρίστηκε ότι η πυρηνική «ετοιμότητα» αποτελεί προτεραιότητα.

«Έχουμε ένα ειδικό έγγραφο για την πυρηνική αποτροπή. Αυτό το έγγραφο υποδεικνύει σαφώς τους λόγους για τους οποίους η Ρωσική Ομοσπονδία δικαιούται να χρησιμοποιεί πυρηνικά όπλα.

Υπάρχουν μερικά από αυτά, επιτρέψτε μου να σας τα θυμίσω: Το νούμερο ένα είναι η κατάσταση, όταν η Ρωσία χτυπιέται από πυρηνικό πύραυλο. Η δεύτερη περίπτωση είναι οποιαδήποτε χρήση άλλων πυρηνικών όπλων εναντίον της Ρωσίας ή των συμμάχων της. Το τρίτο είναι μια επίθεση σε μια κρίσιμη υποδομή που θα έχει παραλύσει τις πυρηνικές αποτρεπτικές δυνάμεις μας. Και η τέταρτη περίπτωση είναι όταν διαπράττεται επιθετική ενέργεια κατά της Ρωσίας και των συμμάχων της, η οποία έθεσε σε κίνδυνο την ύπαρξη της ίδιας της χώρας, ακόμη και χωρίς τη χρήση πυρηνικών όπλων, δηλαδή με τη χρήση συμβατικών όπλων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Μεντβέντεφ πρόσθεσε ότι η Ρωσία είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία και κυριαρχία της.

«Να μη δώσουμε σε κανέναν, λόγο να αμφιβάλλει έστω και στο παραμικρό ότι είμαστε έτοιμοι να δώσουμε επάξια απάντηση σε οποιαδήποτε παραβίαση της χώρας μας, της ανεξαρτησίας της», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Φούμιο Κισίντα δήλωσε σήμερα ότι η προοπτική να χρησιμοποιήσει η Ρωσία πυρηνικά όπλα είναι «όλο και πιο αληθινή» και χαιρέτισε την επίσκεψη του Αμερικανού πρεσβευτή στη Χιροσίμα, την πρώτη πόλη που δέχτηκε επίθεση με πυρηνικά.

Η Ιαπωνία, η μοναδική χώρα που έχει δεχτεί επίθεση με ατομικά όπλα, έχει πολλές φορές εκφράσει την αντίθεσή της εναντίον των πυρηνικών εξοπλισμών.

Ο Κισίντα, ο οποίος εκπροσωπεί τη Χιροσίμα στο κοινοβούλιο, επισκέφθηκε σήμερα το μνημείο και το μουσείο της ειρήνης που βρίσκονται στην πόλη μαζί με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στη χώρα, Ραμ Εμάνουελ.

My first time in Hiroshima today, to follow Japanese Prime Minister Fumio Kishida & US Ambassador to Japan Rahm Emanuel pay tribute to victims of the Hiroshima bombings amid Russia’s nuclear saber rattling. They laid wreaths at the victims memorial: pic.twitter.com/vwmcr6YhZy

— Michelle Ye Hee Lee (@myhlee) March 26, 2022