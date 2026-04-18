Το Ελληνικό αλλάζει πίστα και στρέφει το βλέμμα στην ανατολική του πλευρά. Με το παραλιακό μέτωπο να έχει ήδη καταγραφεί ως ένα από τα μεγαλύτερα real estate success stories της Ευρώπης, η Lamda Development παρουσιάζει το East Village, μια νέα οικιστική ενότητα που υπόσχεται καθημερινότητα επιπέδου πέντε αστέρων. H νέα γειτονιά που αναπτύσσεται προς την πλευρά της Γλυφάδας, έρχεται να καλύψει τη δίψα χιλιάδων υποψήφιων αγοραστών για premium κατοικίες σε έναν περιβάλλον όπου το πράσινο κυριαρχεί. Κεντρικό σημείο αναφοράς του, αποτελεί το συγκρότημα «Skyline Havens», το οποίο φέρει την αρχιτεκτονική υπογραφή των Liakos Architects.

Τι περιλαμβάνει το νέο οικιστικό project:

150 πολυτελείς κατοικίες, κατανεμημένες σε οκτώ κτίρια χαμηλού ύψους (έως 5 ορόφους), που εναρμονίζονται με το φυσικό περιβάλλον.

Υποδομές επιπέδου πέντε αστέρων, όπως εξωτερικές πισίνες, υπερσύγχρονα γυμναστήρια και ειδικά διαμορφωμένες παιδικές χαρές.

Premium υπηρεσίες, με εξωτερικές πισίνες, παιδικές χαρές, γυμναστήριο, υπηρεσίες θυρωρείου, προσφέροντας στους ενοίκους μια καθημερινότητα που παραπέμπει σε πολυτελές resort.

Με τις εργασίες να βρίσκονται σε εξέλιξη, το «Skyline Havens», αναμένεται να είναι έτοιμο προς κατοίκηση έως το τέλος του 2028, αποτελώντας έναν από τους πρώτους ολοκληρωμένους οικιστικούς πυρήνες της νέας πόλης.

17.000 ενδιαφερόμενοι για το παραλιακό μέτωπο

Τα στοιχεία των πωλήσεων επιβεβαιώνουν τη διεθνή ακτινοβολία του έργου, καθώς έχουν ήδη καταγραφεί εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από 17.000 υποψήφιους αγοραστές από 110 διαφορετικές χώρες. Η ανταπόκριση της αγοράς ήταν τέτοια που οι κατοικίες στο προνομιακό παραλιακό μέτωπο, συμπεριλαμβανομένων των πολυτελών Cove Residences και του εμβληματικού Riviera Tower, έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία.

Οι συναλλαγές στις παραθαλάσσιες αναπτύξεις κινήθηκαν σε ένα εύρος από 7.000 έως 13.700 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ ειδικά projects όπως το «Park Rise» σημείωσαν ακόμη υψηλότερες επιδόσεις. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το προφίλ των αγοραστών, καθώς το 47% αντιμετωπίζει το ακίνητο ως επενδυτική τοποθέτηση με προσδοκώμενες ετήσιες αποδόσεις 5% έως 7%, ενώ το 29% επιλέγει το Ελληνικό για την κύρια κατοικία του. Παράλληλα, η Lamda Development θα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες facility management, διασφαλίζοντας τη διατήρηση της προστιθέμενης αξίας και του premium χαρακτήρα της επένδυσης.

Το χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων: 2.000 κατοικίες έως το 2028

Η πρώτη φάση της ανάπλασης εισέρχεται πλέον στην τελική της ευθεία, με τον βασικό όγκο των έργων να αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον επόμενο ενάμιση χρόνο. Συνολικά, ο οδικός χάρτης της Lamda Development προβλέπει ότι μέχρι το τέλος του 2028 θα έχουν παραδοθεί περίπου 2.000 κατοικίες, εκ των οποίων οι 1.500 αφορούν αναπτύξεις της ίδιας της εταιρείας και οι υπόλοιπες 500 υλοποιούνται από συνεργαζόμενους developers.

Μια «πράσινη» πόλη 10.000 κατοικιών

Σε πλήρη ανάπτυξη, το Ελληνικό θα προσφέρει συνολικά 10.000 κατοικίες. Πέρα από την οικιστική αξία, η ανάπλαση φέρνει μια ιστορική περιβαλλοντική αλλαγή, καθώς η περιοχή μετατρέπεται από μια έκταση καλυμμένη κατά 70% από τσιμέντο, σε έναν πνεύμονα πρασίνου που θα καλύπτει το 70% της επιφάνειας. Η νέα πόλη ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής για την εξοικονόμηση πόρων, θέτοντας νέα πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο.

Διαβάστε ακόμα: Μετά το Ελληνικό, το «Αέναον»: Ξεκινά η ανάπλαση-μαμούθ που αλλάζει για πάντα την Αθηναϊκή Ριβιέρα