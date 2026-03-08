Με τους ρυθμούς υλοποίησης στην έκταση του πρώην αεροδρομίου να επιταχύνονται, το οικιστικό ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στην ανατολική πλευρά του Ελληνικού. Το «East Village» αποτελεί το νέο μεγάλο ορόσημο, με τον σχεδιασμό να προβλέπει την ολοκλήρωση μιας πρότυπης γειτονιάς που θα συνδυάζει την υψηλή αισθητική με υπηρεσίες επιπέδου resort.

East Village: Η νέα οικιστική πρόταση

Σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό της Lamda Development, η νέα γειτονιά αναπτύσσεται στην ανατολική πλευρά της έκτασης, προς την πλευρά της Γλυφάδας, ενισχύοντας σημαντικά το οικιστικό αποτύπωμα του mega-project. Κεντρικό σημείο αναφοράς του East Village αποτελεί το συγκρότημα «Skyline Havens», το οποίο φέρει την αρχιτεκτονική υπογραφή των Liakos Architects.

Το περιλαμβάνει το νέο οικιστικό project:

150 πολυτελείς κατοικίες, κατανεμημένες σε οκτώ κτίρια χαμηλού ύψους (έως 5 ορόφους), που εναρμονίζονται με το φυσικό περιβάλλον.

Υποδομές επιπέδου πέντε αστέρων, όπως εξωτερικές πισίνες, υπερσύγχρονα γυμναστήρια και ειδικά διαμορφωμένες παιδικές χαρές.

Premium υπηρεσίες, με εξωτερικές πισίνες, παιδικές χαρές, γυμναστήριο, υπηρεσίες θυρωρείου, προσφέροντας στους ενοίκους μια καθημερινότητα που παραπέμπει σε πολυτελές resort.

Με τις εργασίες να βρίσκονται σε εξέλιξη, το σύνολο της γειτονιάς αναμένεται να είναι έτοιμο προς κατοίκηση έως το τέλος του 2028, αποτελώντας έναν από τους πρώτους ολοκληρωμένους οικιστικούς πυρήνες της νέας πόλης.

Sold out το παραλιακό μέτωπο – 17.000 ενδιαφερόμενοι

Τα στοιχεία των πωλήσεων επιβεβαιώνουν τη διεθνή ακτινοβολία του έργου, καθώς έχουν ήδη καταγραφεί εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από 17.000 υποψήφιους αγοραστές από 110 διαφορετικές χώρες. Η ανταπόκριση της αγοράς ήταν τέτοια που οι κατοικίες στο προνομιακό παραλιακό μέτωπο, συμπεριλαμβανομένων των πολυτελών Cove Residences και του εμβληματικού Riviera Tower, έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία.

Οι συναλλαγές στις παραθαλάσσιες αναπτύξεις κινήθηκαν σε ένα εύρος από 7.000 έως 13.700 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ ειδικά projects όπως το «Park Rise» σημείωσαν ακόμη υψηλότερες επιδόσεις. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το προφίλ των αγοραστών, καθώς το 47% αντιμετωπίζει το ακίνητο ως επενδυτική τοποθέτηση με προσδοκώμενες ετήσιες αποδόσεις 5% έως 7%, ενώ το 29% επιλέγει το Ελληνικό για την κύρια κατοικία του. Παράλληλα, η Lamda Development θα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες facility management, διασφαλίζοντας τη διατήρηση της προστιθέμενης αξίας και του premium χαρακτήρα της επένδυσης.

Το χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων: 2.000 κατοικίες έως το 2028

Η πρώτη φάση της ανάπλασης εισέρχεται πλέον στην τελική της ευθεία, με τον βασικό όγκο των έργων να αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον επόμενο ενάμιση χρόνο. Συνολικά, ο οδικός χάρτης της Lamda Development προβλέπει ότι μέχρι το τέλος του 2028 θα έχουν παραδοθεί περίπου 2.000 κατοικίες, εκ των οποίων οι 1.500 αφορούν αναπτύξεις της ίδιας της εταιρείας και οι υπόλοιπες 500 υλοποιούνται από συνεργαζόμενους developers.

Μια «πράσινη» πόλη 10.000 κατοικιών

Σε πλήρη ανάπτυξη, το Ελληνικό θα προσφέρει συνολικά 10.000 κατοικίες. Πέρα από την οικιστική αξία, η ανάπλαση φέρνει μια ιστορική περιβαλλοντική αλλαγή, καθώς η περιοχή μετατρέπεται από μια έκταση καλυμμένη κατά 70% από τσιμέντο, σε έναν πνεύμονα πρασίνου που θα καλύπτει το 70% της επιφάνειας. Η νέα πόλη ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής για την εξοικονόμηση πόρων, θέτοντας νέα πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο.