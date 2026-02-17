Στο παραλιακό μέτωπο του Ελληνικού, εκεί που κάποτε χτυπούσε η καρδιά του αεροδρομίου, υψώνεται σήμερα το πιο φιλόδοξο οικιστικό εγχείρημα της σύγχρονης Ελλάδας. Με τον Riviera Tower, η Αθήνα μπαίνει στον διεθνή χάρτη των μητροπόλεων που υιοθετούν την κατακόρυφη δόμηση, συνδυάζοντας την οικιστική ζήτηση με τα αυστηρά διεθνή πρότυπα περιβαλλοντικής πιστοποίησης.

Η τεχνική πρόκληση κάτω από το έδαφος

Οι εργασίες, που ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2022, προχωρούν πλέον με εντατικούς ρυθμούς, έχοντας ήδη ολοκληρώσει τα πιο απαιτητικά στάδια της υπόγειας θωράκισης. Η θεμελίωση του κτιρίου, που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2022, υπήρξε ένα τεχνικό επίτευγμα. 300 πάσσαλοι διαμέτρου έως 1,5 μέτρου «ρίζωσαν» στο έδαφος, ενώ τον Φεβρουάριο του 2023 ολοκληρώθηκε ένας πρότυπος διαφραγματικός αντιπλημμυρικός τοίχος περιμέτρου 520 μέτρων.

Πρόκειται για μια θωράκιση που εγγυάται τη στατικότητα και την ασφάλεια ενός οικοδομήματος που προορίζεται να αψηφήσει τον χρόνο.

Τα χαρακτηριστικά του έργου – Αριθμοί που εντυπωσιάζουν

200 μέτρα ύψος: Καθιστούν τον πύργο τον υψηλότερο «πράσινο» ουρανοξύστη σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.

50 όροφοι: Μια κατακόρυφη πόλη που φιλοξενεί 170 πολυτελή διαμερίσματα.

Πανοραμική θέα: Από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης μέχρι το ακρωτήρι του Σουνίου, ο σχεδιασμός εξασφαλίζει ανεμπόδιστο οπτικό πεδίο στο απέραντο γαλάζιο.

Η ειδοποιός διαφορά του Riviera Tower από άλλες μεγάλες κατασκευές είναι ο «πράσινος» χαρακτήρας του. Δεν είναι μόνο ο πρώτος οικιστικός ουρανοξύστης στην Ελλάδα που υιοθετεί τέτοια πρότυπα, αλλά ένα υπόδειγμα βιώσιμου σχεδιασμού που επιδιώκει την απόλυτη αρμονία με το μεσογειακό περιβάλλον. Η χρήση καινοτόμων υλικών και η ενσωμάτωση στοιχείων της φύσης στην ίδια τη δομή του, τον κατατάσσουν στην παγκόσμια ελίτ της οικολογικής δόμησης.

Παράδοση το 2027

Το χρονοδιάγραμμα παραμένει σφιχτό, με στόχο την παράδοση του έργου εντός του πρώτου εξαμήνου του 2027. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ήδη τη δυνατότητα να παρακολουθούν την πορεία των εργασιών μέσω 4D animation, μια τεχνολογία που αποτυπώνει την εξέλιξη του εργοταξίου σε πραγματικό χρόνο.

Η ολοκλήρωση του Riviera Tower δεν θα προσφέρει απλώς νέες κατοικίες· θα αποτελέσει το σημείο αναφοράς της νέας Αθηναϊκής Ριβιέρας, αποδεικνύοντας ότι η σύγχρονη κατασκευή μπορεί να συμβαδίσει με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα.