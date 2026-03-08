Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται ένα από τα πιο εμβληματικά projects στρατηγικής ανάπτυξης στην Αττική, με την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου.

Η επένδυση, ύψους 320 εκατ. ευρώ, δεν αποτελεί απλώς μια περιβαλλοντική παρέμβαση, αλλά μια κίνηση-ματ για την αναβάθμιση της επενδυτικής αξίας της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

Με τη θωράκιση της χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ και τη δημιουργία ενός σύγχρονου συνεδριακού πόλου στο Τάε-Κβον-Ντο, το έργο αναμένεται να λειτουργήσει ως ισχυρός πολλαπλασιαστής για την τοπική οικονομία, τον συνεδριακό τουρισμό και τις υπεραξίες των ακινήτων στην ευρύτερη περιοχή.

Μητροπολιτικό Πάρκο “Αέναον”: Το έργο και η ταυτότητά του

Η έναρξη των εργασιών αναμένεται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για την περιοχή.

Το έργο καλύπτει έκταση 740 στρεμμάτων κατά μήκος του παραλιακού μετώπου, ενώ η χρηματοδότηση ύψους 320 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ) προέρχεται από το ΕΣΠΑ 2021-2027, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή».

Ανάδοχος έχει αναδειχθεί προσωρινά η κοινοπραξία ΤΕΡΝΑ-ΜΕΤΚΑ, η οποία θα αναλάβει την υλοποίηση του συνόλου των παρεμβάσεων.

Τι περιλαμβάνει η ανάπλαση

Περίπου το 75% της έκτασης θα καλυφθεί από πράσινο, με περισσότερα από 4.000 δέντρα και πάνω από 185.000 θάμνους. Οι φυτεύσεις θα αναπτυχθούν σε περίπου 343 στρέμματα, ενισχύοντας το μικροκλίμα της περιοχής και τη βιοποικιλότητα.

Το υπόλοιπο 25% θα φιλοξενεί ήπιες χρήσεις, όπως πολιτιστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, χώρους εκδηλώσεων, ποδηλατοδρόμους, παιδικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Προβλέπεται επίσης περιορισμένη ανάπτυξη εμπορικών χρήσεων, σε πλήρη αρμονία με το φυσικό περιβάλλον.

Για τη σύνδεση με την πόλη, προβλέπονται υπερυψωμένοι άξονες περιπάτου πάνω από τη Λεωφόρο Ποσειδώνος, που θα ενώνουν απευθείας την Καλλιθέα, το Μοσχάτο και το Φάληρο με τη θάλασσα.

Η ανάπλαση οργανώνεται γύρω από πέντε θεματικούς άξονες. Αυτοί είναι Φύση & Επιστήμη, Πολιτισμός, Αθλητισμός, Εκδηλώσεις και Ναυταθλητισμός.

Στο πλαίσιο της Αθηναϊκής Ριβιέρας θα δημιουργηθεί πεζόδρομος και ποδηλατόδρομος μήκους 1,4 χιλιομέτρων, αποτελώντας τμήμα της συνολικής διαδρομής των 17 χλμ. από την Καλλιθέα έως τη Βουλιαγμένη.

Αξιοποίηση των κτιρίων – Τάε-Κβον-Ντο

Το κλειστό γήπεδο του Τάε-Κβον-Ντο θα μετατραπεί σε σύγχρονο Συνεδριακό και Συναυλιακό Κέντρο, προσφέροντας νέες πολιτιστικές και επαγγελματικές δυνατότητες στην περιοχή.

Η Περιφέρεια Αττικής θα έχει την εκμετάλλευση του χώρου για 40 χρόνια, βάσει συμφωνίας με την ΕΤΑΔ, που τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Διαχείριση και συντήρηση

Για τη λειτουργία του έργου θα δημιουργηθεί πρότυπος φορέας διαχείρισης με συμμετοχή της Πολιτείας, των Δήμων και της κοινωνίας των πολιτών, εξασφαλίζοντας διαφάνεια και συνέργειες.

Στόχος είναι η αποφυγή φαινομένων εγκατάλειψης, όπως εκείνων που έχουν παρατηρηθεί σε άλλους δημόσιους χώρους, μέσα από σαφείς κανόνες συντήρησης και διαρκή έλεγχο.

Ν. Χαρδαλιάς: Γιατί πήρε το όνομα «ΑΕΝΑΟΝ» το νέο πάρκο

Τη φιλοσοφία πίσω από την ονομασία του νέου πάρκου ανέλυσε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, επιλέγοντας τη λέξη «ΑΕΝΑΟΝ». Όπως εξήγησε, το όνομα συμβολίζει τη διαρκή δέσμευση της περιφερειακής Αρχής για μια συνεχή προσπάθεια με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Ο κ. Χαρδαλιάς χαρακτήρισε το έργο ως ένα «Ανοιχτό Πάρκο της Μεσογείου», τονίζοντας τη στρατηγική σημασία της θάλασσας για την Αττική σε οικονομικό, γεωπολιτικό και πολιτισμικό επίπεδο. Πρόκειται για μια παρέμβαση με διεθνή συμβολισμό, που φιλοδοξεί να ξεπεράσει τα σύνορα της περιφέρειας και της χώρας.

