Τις προηγούμενες μέρες είχαμε τις ρεβάνς των προημιτελικών του Τσάμπιονς Λιγκ. Υστερα από χρόνια στις ρεβάνς αυτές είχαμε τέσσερις ομάδες με μεγάλα αβαντάζ: η Ατλέτικο Μαδρίτης είχε κερδίσει την Μπαρτσελόνα στο Καμπ Νου 2-0, η Παρί Σεν Ζερμέν τη Λίβερπουλ στο Παρκ Ντε Πρενς με το ίδιο σκορ, η Μπάγερν Μονάχου τη Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1 στο Μπερναμπέου και η Αρσεναλ τη Σπόρτινγκ με 1-0 στη Λισαβόνα. Δεν έχει τόση σημασία πώς ολοκληρώθηκε το πράγμα και ποιοι προκρίθηκαν: σημασία έχει ότι οι ομάδες που έχουν μεγάλο όνομα (η Μπαρτσελόνα, η Λίβερπουλ και η Ρεάλ Μαδρίτης εν προκειμένω) πριν οι ρεβάνς αρχίσουν, σε έκαναν να πιστεύεις πως μπορούν την ανατροπή. Αυτή η προσμονή υπήρχε γιατί πρόκειται για μεγάλες ομάδες – μικρή σημασία έχει τι κατάφεραν τελικά. Το γράφω έχοντας στο μυαλό μου τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό που την Κυριακή παίζουν τα ρέστα τους για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απέχουν πλέον και οι δύο 5 βαθμούς από την πρωτοπόρο ΑΕΚ. Κι έχουν την ίδια υποχρέωση: να δημιουργήσουν προσμονή ανατροπής μιας κατάστασης που για αυτούς είναι αληθινά δύσκολη. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να το κάνει παίρνοντας αποτέλεσμα κόντρα στην πρωτοπόρο στη Νέα Φιλαδέλφεια και ο Ολυμπιακός κερδίζοντας τον ΠΑΟ στη Λεωφόρο. Γνωρίζουν ότι το βασικό για μια μεγάλη ομάδα είναι να δημιουργεί στους οπαδούς της την πίστη ότι είναι ικανή να τα καταφέρει με όλα εναντίον της.

Διακοπή

Ας θυμηθούμε τι έγινε την πρώτη αγωνιστική των play offs πριν από τη διακοπή λόγω Πάσχα. Υποτίθεται ότι θα βλέπαμε τα πιο ανοιχτά play offs των τελευταίων χρόνων: έπειτα από μια κιόλας αγωνιστική η προσδοκία αυτή μοιάζει να έχει διαψευστεί. Μετά τη νίκη της ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη απέναντι στον Ολυμπιακό το προβάδισμα που η Ενωση απέκτησε είναι τόσο μεγάλο, ώστε το συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι πλέον μόνο μόνη της μπορεί να μην κατακτήσει αυτό το πρωτάθλημα. Σήμερα η ΑΕΚ έχει ένα αβαντάζ πέντε βαθμών από τους δύο διώκτες της.

Αν πριν από την πρώτη αγωνιστική επισημαίναμε πως μόνο ο ΠΑΟ έχει χάσει το πρωτάθλημα μπαίνοντας στα play offs, τη δεύτερη αγωνιστική η υποχρεωτική επισήμανση είναι ότι καμία ομάδα ποτέ δεν έχασε ένα πρωτάθλημα έχοντας αυτού του τύπου τη διαφορά, έστω κι έπειτα από μια και μόνη αγωνιστική. Μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδέλφεια υπήρξαν αφενός πανηγύρια τίτλου και αφετέρου η βεβαιότητα πως αν η ΑΕΚ κερδίσει τον ΠΑΟΚ τη δεύτερη αγωνιστική κανείς δεν μπορεί να της στερήσει το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός θα πρέπει ωστόσο αυτά να τα δουν ως κίνητρο. Εχουν την Κυριακή την τελευταία ευκαιρία να επιστρέψουν στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος δείχνοντας πως έχουν πάρει το μάθημά τους. Οταν ξεκίνησε η σεζόν αυτοί ήταν τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Φιέστα

Υποτίθεται πως αυτή η αγωνιστική είναι η στιγμή που η ΑΕΚ έχει ένα ματς μπολ: κερδίζει τον ΠΑΟΚ και αρχίζει να μετρά αντίστροφα για τη φιέστα της. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι: η ΑΕΚ και να μην κερδίσει πάλι πρώτη θα είναι. Η αγωνιστική είναι κρίσιμη για τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό που καλούνται να κάνουν αποτελέσματα δείχνοντας σημάδια ανάκαμψης: αυτοί είναι που πρέπει να βγουν από τη δύσκολη θέση. Στον ΠΑΟΚ ότι όλα μπορεί να ανατραπούν στα play offs το γνωρίζουν καλά.

Στο τελευταίο πρωτάθλημα που η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου κατέκτησε (δυο σεζόν πριν) ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε με τέσσερις νίκες στη σειρά (κόντρα σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟ και Αρη – τότε στα play offs συμμετείχαν έξι ομάδες). Αυτό το 4Χ4 του είχε δώσει το πρωτάθλημα, όμως η ανάκαμψή του είχε ξεκινήσει ύστερα από μια ισοπαλία στη Νέα Φιλαδέλφεια με την τότε πρωτοπόρο ΑΕΚ του Ματίας Αλμέιδα. Τότε εκείνο το 2-2 που τον κρατούσε πίσω από την ΑΕΚ, αλλά και κοντά της, ο ΠΑΟΚ δεν το είχε πανηγυρίσει – στο τέλος αποδείχτηκε πολύτιμο. Κι ο Ολυμπιακός έχει απέναντι στον ΠΑΟ το δικό του καλό προηγούμενο να θυμάται: η περσινή του νίκη κόντρα στους Πράσινους (σε συνδυασμό με την ήττα της ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ) του έδωσε την ώθηση για να ολοκληρώσει θεαματικά το πρωτάθλημα και να το κατακτήσει. Αυτή την ώθηση ψάχνει και φέτος.

Αισιοδοξία

Από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό δεν λείπουν προηγούμενα που να φορτίζουν τις μισοάδειες μπαταρίες της αισιοδοξίας τους: αυτό που τους λείπει είναι να παίξουν το ποδόσφαιρο που ξέρουν. Ο ΠΑΟΚ, χτυπημένος και από τραυματισμούς και απουσίες, δεν παίζει το επιθετικό ποδόσφαιρο που μας είχε δείξει το τρίμηνο Σεπτέμβριος – Οκτώβριος – Νοέμβριος.

Ο Ολυμπιακός δεν καταθέτει στο ελληνικό πρωτάθλημα την ένταση που είδαμε στα παιχνίδια του στα ματς του Τσάμπιονς Λιγκ που έδωσε φέτος. Από τις δυο ομάδες δεν λείπουν οι καλές προηγούμενες παραστάσεις: απλά δεν υπάρχει καιρό τώρα η επανάληψή τους.

Η ΑΕΚ που τους έχει αφήσει πίσω πορεύεται στο πρωτάθλημα με μια σταθερότητα αποτελεσμάτων: δεν έχει χάσει παιχνίδι στη Σουπερλίγκα από τον περασμένο Οκτώβρη όταν και ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό. Θα έχει ενδιαφέρον το ποια θα είναι η αντίδρασή της αν αυτό το σερί σταματήσει, αλλά για να συμβεί αυτό κάποιος πρέπει να την κερδίσει. Και για μήνες δεν την κερδίζει κανένας. Η ΑΕΚ πάει να πάρει το πρωτάθλημα χωρίς να έχει την καλύτερη επίθεση (την έχει ο ΠΑΟΚ), αλλά και χωρίς να έχει την καλύτερη άμυνα (την έχει ο Ολυμπιακός). Αλλα ενώ αυτή προσέχει, οι άλλοι πετάνε βαθμούς. Και μοιάζουν μάλλον τυχεροί από το γεγονός ότι έχουν την Κυριακή μια ευκαιρία ακόμα.

Γίνεται;

Η αλήθεια είναι πως οι δύο διώκτες της ΑΕΚ είναι στριμωγμένοι. Στον ΠΑΟΚ οι τραυματισμοί δεν σταμάτησαν ούτε μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από την Ευρώπη: μέσα στην εβδομάδα χτύπησε κι έμεινε εκτός αγώνων ο Ντεσπότοφ, ενώ με τον ΠΑΟ έλειψαν ο Ζίφκοβιτς, ο Κένι και ο Γιακουμάκης.

Την Κυριακή θα υπάρχουν κάποιες επιστροφές, αλλά στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν αρκούν: χρειάζεται και σπουδαία απόδοση. Στον Ολυμπιακό γνωρίζουν ότι οι νίκες της ομάδας στη Λεωφόρο είναι σπάνιες: αν πρέπει να γίνει μια αρχή η παραδοσιακή έδρα του αιώνιου αντιπάλου δεν είναι ό,τι καλύτερο. Οι δυο που κυνηγάνε την ΑΕΚ κατανοούν τώρα το μπλέξιμό τους. Αλλά από την άλλη είναι δυνατόν το εφετινό πρωτάθλημα να κριθεί τη δεύτερη μόλις αγωνιστική των play offs;