«Δεν θα παραδοθούμε...»

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις σε αρκετές περιοχές της Ουκρανίας, με τους Ουκρανούς να ανασυντάσσονται και να προσπαθούν να τις αποκρούσουν.

Η κατάσταση στη Μαριούπολη θυμίζει κόλαση με την πόλη να έχει ισοπεδωθεί στην κυριολεξία από τους ρώσους εισβολείς. Χιλιάδες άνθρωποι ζουν χωρίς τρόφιμα, νερό και φάρμακα, όπως κατήγγειλε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Τι γίνεται με τις διαπραγματεύσεις

Τις τελευταίες ώρες αν και φαίνεται ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Μόσχας και Κιέβου δεν προχωρούν επί της ουσίας, ο Ζελένσκι ανέφερε σε νέο βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου είναι δύσκολες και ορισμένες φορές χαρακτηρίζονται από έντονη αντιπαράθεση, αλλά συμπλήρωσε ότι «βήμα-βήμα προχωράμε μπροστά».

Πάντως παρά τις σφοδρές επιθέσεις που δέχεται η Ουκρανία, τα μηνύματα που έρχονται ότι η αντίσταση θα συνεχιστεί μέχρι τέλους.

«Δεν θα παραδοθούμε»

Στη χειρότερη περίπτωση θα πεθάνουμε αλλά δεν θα παραδοθούμε ποτέ, δήλωσε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, ενώπιον του Συμβουλίου της Ευρώπης και ενώ τα ρωσικά στρατεύματα προσπαθούν να περικυκλώσουν την πόλη του.

«Ως δήμαρχος του Κιέβου, σας υπόσχομαι ένα πράγμα, ποτέ οι Ρώσοι δεν θα μπουν στο Κίεβο», δήλωσε ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με το Κογκρέσο των τοπικών και περιφερειακών αρχών, τη συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης που εκπροσωπεί τους τοπικούς αιρετούς και έχει την έδρα του στο Στρασβούργο.

«Οχυρώσαμε κάθε κτίριο, κάθε δρόμο, κάθε γωνιά της πόλης. Θα αγωνιστούμε για να υπερασπιστούμε την πόλη μας και το μέλλον μας. Δεν θα γονατίσουμε», πρόσθεσε. «Στη χειρότερη των περιπτώσεων θα πεθάνουμε αλλά δεν θα παραδοθούμε ποτέ».

Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι απέκρουσε επίθεση των ρωσικών στρατευμάτων στο Χάρκοβο, στο ανατολικό τμήμα της χώρας (στη φωτογραφία από βίντεο στο Twitter, επάνω, πυρκαγιά σε βιομηχανία στο Χάρκοβο μετά από βομβαρδισμό).

Η ρωσική πλευρά ανέπτυξε επιθετικά ελικόπτερα Ka-52 χθες βράδυ, δήλωσε ο Ολέγκ Σινεγκούποφ, διοικητής των ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή, σύμφωνα με την εφημερίδα Ουκράινσκα Πράβντα, όμως «οι δυνάμεις μας κρατούν τις θέσεις τους».

Χαρακτήρισε δύσκολη την κατάσταση στην πολιορκούμενη Ιζιούμ, σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων. Δεν υπάρχει καμία σύνδεση με την πόλη αυτή επί του παρόντος, πρόσθεσε.

It sounds like an explosion in #Kharkiv , idk what else it would be. Go about 1:22 into the clip. pic.twitter.com/cQanFJ4haM — Zabby (@ZabbyYT) March 22, 2022

Οι προσπάθειες να οργανωθεί ανθρωπιστικός διάδρομος απορρίφθηκαν από τη ρωσική πλευρά, πρόσθεσε ο ουκρανός αξιωματικός.

Massive damage in Lozova in the #Kharkiv oblast after heavy Russian shelling pic.twitter.com/6kgMT6vzEQ — marqs (@MarQs__) March 22, 2022

Θα χρησιμοποιήσουμε πυρηνικά μόνο αν απειληθούμε

Πάντως την ώρα που φαίνεται πως οι δύο πλευρές βρίσκονται σε αδιέξοδο όσο αφορά στις συνομιλίες, η Ρωσία ανέφερε χθες, πως θα χρησιμοποιούσε πυρηνικά όπλα μόνο εάν απειλείτο η ίδια η ύπαρξή της.

Αυτό διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται το ρωσικό Tass.

Ο Πεσκόφ είπε ότι ο βασικός στόχος του ρωσικού στρατού στη Μαριούπολη είναι να εκκαθαρίσει τις «εθνικιστικές μονάδες». Επέμεινε ότι όλα πάνε βάσει του αρχικού σχεδίου και ότι κανείς δεν πίστευε ότι η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» (όπως αποκαλεί η Μόσχα τον πόλεμο) στην Ουκρανία θα διαρκούσε μόνο δυο μέρες…