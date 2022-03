Η αγριότητα του πολέμου στην Ουκρανία, αποτυπώνεται σε ένα νέο βίντεο, που δείχνει την εν ψυχρώ εκτέλεση αμάχων την ώρα που περίμεναν στην ουρά για ψωμί.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, όλα έγιναν σήμερα το πρωί στο Τσέρνιγκοφ. Οι εικόνες με τα πτώματα των ανθρώπων να κείτονται στον δρόμο, προκαλούν αποτροπιασμό.

#Ukraine Unimaginable. In Chernihiv, 10 people waiting in line for bread were shot dead.

Ukrainian Suspilne reported that it happened this morning in one of the sleeping areas of the city. pic.twitter.com/ikoQCu3UTd

